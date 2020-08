Spent høst når forlag pusher femti

Oktober ble startet i oktober 1970, og som vanlig er det debutantrikt på høstlistene.

Noe av det mest spennende med høsten for Forlaget Oktober, er kanskje begivenheter som ikke kan leses i årets katalog: Både Bjørn Esben Almaas og Matias Faldbakken er nominert til Nordisk råds litteraturpris som deles ut i høst. Et annet høydepunkt skulle ha vært selve femtiårsdagen 23. oktober, men forlagssjef Ingeri Engelstad forsikret om at det blir folk og feiring til våren i stedet hvis forholdene tillater det.

Debutantenes høst

– I femti år har vi skapt bevegelse og uro i det litterære feltet og fått fram store forfatterskap. Heldigvis kan vi være femti år gamle i et helt år, sa hun.

Som alltid er det forventninger til Oktober-debutantene. Per Marius Weidner-Olsen har levert over forventning allerede med sterke anmeldelser av Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen. God mottagelse har også Sarah Smith Ogunbona fått for Globus. Malin C.M. Rønning har vært ute en stund med romanen Skabelon.

Pauline Östgårds Melkeveien er allerede anmeldt i BOK 365: Presser saften ut av svart barndom .

Ulla Lie kommer med romanen Tretthetsanalyse i september Sandra Lillebø er ikke bokdebutant, men gir ut sin første roman Tingenes tilstand. Apropos debuten: Lars Ramslies nye roman kommer tilbake til tematikken fra debuten Biopsi i 1997, en sønn og en narkoman far. Minnets lysende grense er tittelen.

Roman om sin døde mann

Romanen to amo av Hanne Ørstavik har en helt spesiell forhistorie.

– Jeg tenkte jeg aldri kom til å skrive en mannen-min-er-død-av-kreft-bok, men den ble akutt viktig for meg og er et personlig dokuement som ikke er mitt lenger nå som det er blitt til litteratur. Mine veldig personlige erfaringer er blitt et sted for alle, sa Hanne Ørstavik. Les saken fra BOK365 i går.

Kjersti Annesdatter Skomsvold er allerede anmeldt i BOK365. Line Blikstad kommer med sin første roman på elleve år, Etter det kom sommeren. Forlaget har en langt mer produktiv forfatter i Karl Ove Knausgård som har to titler i år. Den ene er sakprosa og handler om Anselm Kiefer og kunsten hans. Den andre er romanen Morgenstjernen, som klokker inn på over 600 sider. Slippdato er 18. september.

Mirjam Kristensen skriver Et plutselig mørke, og høsten byr på nye romaner av Marie Landmark, Terje Holtet Larsen, Agnar Lirhus og Markus Midré. Veteranen Tove Nilsen hadde lovet seg selv å ikke skrive noen roman om 2. verdenskrig, men en historie dukket opp. Den eneste broren er en romanhistorie som står henne nær. Lars Amund Vaage skriver sin farfar i Det uferdige huset. Ragnvald Vaage var en av de tidlige landsmålsdikterne i det nye, selvstendige Norge.

Felemakaren er årets tittel fra Edvard Hoem og dette blir den sjette boka i slektssagaen rundt Nesje i Moldelia. Felemakeren ble født i Romsdal i 1782.

Listen inneholder også nye verker fra Ingrid Z. Aanestad, Morten Øen, Mari Ulset og V.S. Tideman. Det er ingen lyrikkdebutanter i høst, men nye bøker fra blant andre Bendik Vada og Gunnar Wærness. I tillegg til den nevnte Knausgård på sakprosa, kommer det en intervjubok der Lotto Konow Lund snakker med 25 kunstnere. Berit Rickhard, som selv er barn av en krigsseiler, samtaler med 15 andre krigsseilerbarn i Det var hjem vi sjøfolk skulle.