Skriver om ektemann som døde

– Jeg tenkte jeg aldri kom til å skrive en mannen-min-er-død-av-kreft-bok, men den ble akutt viktig for meg og er et personlig dokument som ikke er mitt lenger nå som det er blitt til litteratur. Mine veldig personlige erfaringer er blitt et sted for alle, sa Hanne Ørstavik da Forlaget Oktober presenterte sin høstliste i formiddag.

Tittelen ti amo, som betyr «jeg elsker deg», blir hennes femtende roman siden debuten i 1994. Ørstavik har skrevet tett på eget liv før, men her er forelegget en virkelig hendelse som hun fortalte om under pressemøtet.

– Luigi Spagnol var min italienske forlegger og den datoen vi møttes for fire år siden, var den datoen vi satte i bryllupsringene våre. For to år siden ble han alvorlig kreftsyk. jeg visste han skulle dø. Han ville ikke innse det, sier hun.

Hanne Ørstavik er oversatt til over 30 språk og har vunnet mange litterære priser. ti amo kommer ut 2. oktober.

