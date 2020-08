Litteratur med selvtillit

Forlagssjef i Samlaget Håkon Kolmannskog mener leserne vil merke forlagets friske pågangsmot i litteraturen denne høsten.

– I løpet av et år gir vi ut om lag 100 bøker. For hver nye bok vil vi vise at nynorsk er for alle. Og det håper jeg dere oppdager når dere blar dere gjennom denne glimrende og knallsterke høstlista for 2020, sier Kolmannskog.

Samlaget har i stedet for å holde en rendyrket pressekonferanse, men heller laget en presentasjon hvor seerne får en smakebit på 10 av forfatterne som kommer med bøker denne høsten. Her kan du se presentasjonen:

Til BOK365 forteller Kolmannskog at høsten blir knallsterk og spesiell, og nok ikke bare hos Samlaget:

– Våren var Norge og bokbransjen i lockdown, og mange av oss har stått ovenfor både kortsiktige og langsiktige problem, og sikkert eksistensiell angst. Men samtidig har jeg sett en enorm energi og pågangsmot hos forfattere, ansatte og alle i bransjen som jeg syns er helt fabelaktig. Det tror jeg vil lese seg inn i høsten, ikke bare hos oss, men hos andre forlag også, den enorme selvtilliten på vegne av litteraturen, som jeg håper vi vil få ut til folket.

Ny Ferrante

– For Samlaget er det spesielt når Elena Ferrante kommer med ny roman, den første nye roman etter Napoli-kvartetten. Dette er en verdensbegivenhet og vanvittig stas, sier Kolmannskog.

Dei vaksnes løgnaktige liv blir verdenslansert allerede 1.september. Ferrante tar leserne nok en gang med til Napoli, til et middelklassemiljø på 1990-tallet. Enebarnet Giovanna overhører sin elskede far si at han syns hun er stygg. Dette er en av mange måter Giovanna skal lære hva det vil si å være voksen.

– Er det Ferrante som vil redde bokhøsten?

– Jeg tror bokbransjen trenger de store navnene, Fra Ferrante til Knausgård og Nesbø. Det er bra at folk søker seg til butikkene og det er klart det er viktig for oss å selge mye av Ferrante. Men vi har mange bein å stå på og mange sterke bøker. Det er ikke bare en bok som skal gjøre dette for oss, sier Kolmannskog.

Følger opp Brageprisvinner

I tillegg til Ferrante, utgir Samlaget også store norske forfatternavn, som Jon Fosses andre bind i Septologien-serien og Olaug Nilssens Yt etter evne, få etter behov.

– Nilssens roman følger opp mye av tematikken fra Bageprisvinnende Tung tids tale, og det blir veldig bra, sier Kolmannskog.

Det er også flere debutanter på Samlagets høstliste.

– Vi satser sterkt på debutanter, som Karianne Byes lyrikksamling Eg et før eg kjem. Dette er frustrerte tinder-dikt, som har en voldsom umiddelbarhet og samtidig språklig lekent.

Julen er også godt dekket.

– Vi er stolt over å ha etablert litterære julehefter i Norge, og årets Juleroser blir knakende bra, sier Kolmannskog. Herborg Kråkevik har i tillegg redigert Julesangboka – hvor hun blant annet har lett frem tradisjonelle julesanger som var på vei inn i glemmeboka.

PST, Bibelen og havørner

På Samlagets sakprosliste finner vi navn som Alf Kjetil Walgermo. Han følger opp 2017-suksessen Røff guide til bibelen denne høsten, med Bibelens kvinner.

– Walgermo løfter frem bibelens damer, som har stått i skyggen av mennene. Noen har man hørt om før, som jomfru Maria, andre vet man lite om, som Hulda. Boken er feministisk, kunnskapsrik og vakkert illustrert. En fabelaktig julegave, sier Kolmannskog.

I tillegg kommer Samlaget med en bok fra innsiden av PST. NRK-journalist Simon Frammarsvik Solheim har i årrekke har fulgt livvaktene som passer på norske politikere. Han beskriver hvordan hverdagen er for dem og i tillegg intervjuet flere ledende politikere om hvordan det er å bli passet på 24/7.

– Livvakt er en unik bok, hvor Solheim virkelig har foretatt nybrottsarbeid, sier Kolmannskog.

Fuglebok kommer også fra Samlaget – men med en helt spesiell historie. Gunnar Myklebusts Havørna. Vår største rovfugl forteller historien til arten som nesten var utryddet før den ble fredet i 1968.

– Det er en fantastisk historie, om Norges fremste ørneekspert Alv Ottar Folkestads iherdige innsats som har gjort fredningen til en suksess. Boken har nydelige bilder og det er en positiv historie om miljøvern i praksis og hvordan dyrearter kan bli reddet.

Ny spenningsserie for barn

Samlaget har en stolt tradisjon med gode bildebøker, som de følger opp denne høsten:

– Frode Grytten har blant annet alliert seg med Mari Kanstad Johnsen, og skapt en usedvanlig fengende barnebok, Leggetid. Det handler om en far som skal lese for jenta si, og sammen dikter de opp en historie med henne i hovedrollen. Det er bare helt nydelig, sier Kolmannskog.

I tillegg kommer samlaget med en ny spenningsserie for barn.

– Kodeklubben av Ruth Lillegraven, hvor vi utgir første og andre bok denne høsten, handler om tre barn som driver en detektivklubb, hvor de griper fatt i ting som har med miljøet å gjøre. Fokuset er spenning, men Ola Mathismoen har bidratt til en faktadel på slutten av hver bok – så man kan lære mer.