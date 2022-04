Sørlands-pris til Jovanović

Bruno Jovanović er tildelt Sørlandets Litteraturpris 2022 for sin debutroman «Etter hvert vil øynene venne seg til mørket».

– Det er en stor anerkjennelse å bli tildelt Sørlandets Litteraturpris for 2022. Dette er en pris som jeg har fulgt med på i mange år, og som jeg tidligere har stemt ved på bøker og forfattere som jeg har heiet på og beundret. Jeg har alltid sett for meg at litterære priser er reservert til mer etablerte og anerkjente forfattere, og ikke for debutanter som meg. (…) Jeg er enormt glad for at boken min har blitt lest, og at leserne har vært så mottakelige til historien om Damjan og moren hans. Tusen takk til alle som stemte!», sier Jovanović i en pressemelding.

Etter hvert vil øynene venne seg til mørket kom ut på Cappelen Damm i 2020 og ble nominert til Tarje Vesaas debutantpris samtidig som den ble tildelt Saabye-stipendet 2021 for debutanter.

Det ble også delt ut pris til beste sakprosabok, og årets pris gikk til tidligere statsråd og professor emeritus ved NHH, Victor Norman for boka En liten åpen by – Fortellingen om Risør 1500–1873. Boka er andre bind i det omfattende prosjektet med å fortelle Risørs historie, og i boken beskriver Norman byens geografiske særtrekk, framvekst og utvikling.