Rolling Stones-bok fra Rivieraen i nytt opplag

Geir Hørnes bok om om Villa Nellcote, «rockeslottet» der Rolling Stones spilte inn «Exile on Main St», kommer i nytt opplag.

Anledningen er at Rolling Stones legger ut på 60-års jubileumsturné – og at første opplag på tusen bøker er revet vekk. Ifølge forfatteren Geir Hørnes, som utga The Curious Chronicles of Villa Nellcote på eget forlag, har kunder i 35 land kjøpt boka.

– Boken har fått strålende mottagelse og har nådd langt utover Norges grenser. Et galleri i Paris håper nå på en fransk utgave, opplyser han om sin særegne historie – som Bård Ose i NRK kalte «årets flotteste bok» da den utkom før jul i fjor.

Krøniken tar for seg den ekstravagante, hvite praktvillaen i Villefranche-sur-Mer øst for Nice, der Rolling Stones spilte inn sitt klassiske album Exile on Main St. som ble gitt ut i mai 1972.