Sommer i morfars barndomshjem

DAGENS SOMMERGJEST: Påtroppende direktør i Bokhandlerforeningen, Anne Schiøtz, tilbringer sommeren på en øy rett utenfor Kristiansand.

Denne høsten skal Anne Schiøtz starte i ny stilling som direktør i Bokhandlerforeningen. Den tidligere sjefen for Slekt og data ser frem til å bruke høsten til å lytte til hva foreningens medlemmer har å si – men først skal hun klø på myggstikk, kveldsbade, lese bøker og knekke lunkne krabbebein.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Ingen sommer på meg uten et par uker i min morfars barndomshjem på en øy rett utenfor Kristiansand. Deretter blir det Lofoten på oss også. Og så drømmer vi om noen dager i utlandet om det skulle bli muligheter for det. Det får i så fall bli på sparket.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Enkle ting som å rusle barbent rundt i varmt sommergress, klø på et myggstikk, ta et kveldsbad, le hjertelig sammen med venner, ligge i en hengekøye og lese en bok uten å føle trang til å sjekke yr.no. I tillegg skulle jeg veldig gjerne ha reist en tur til utlandet og kjent på nye lukter, lyder og smaker og fått påfyll av noe nytt.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg har endelig fått lest Tvillingenes dagbok av Agota Kristof. Den gjorde et dypt inntrykk med sine brutale hendelser, beskrevet med et enkelt og vakkert språk.

– Ellers ligger det flere bøker øverst i bunken. Det ene er en anbefaling fra Bjarte i Norli i Universitetsgata; De forvillede av Amin Maalouf. Bjartes anbefalinger er alltid verdt å lytte til. I tillegg gleder jeg meg til å få tid til å bli kjent forfatterskapene til Erlend Skjetne, Ida Fjeldbraaten, Ingrid Nielsen som fikk Bokhandlerforeningens skjønnlitterære forfatterstipend i år. Stipendene går til forfattere i etableringsfasen og erfaringene har vist at dette er forfatterskap som det virkelig er spennende å følge.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– «Glede» synes jeg er et enkelt og vakkert ord. Tenker jeg er privilegert som får bo i dette landet, med folk jeg er glad i og i tillegg få jobbe med noe som jeg brenner for. Så kanskje heller «Heldig» kan være en ikke så raffinert, men likevel egnet tittel.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Begge deler. Er det noe viktig så jeg selvsagt tilgjengelig. Men sommeren prioriteres til venner og familie. Ferien er en tid for å senke skuldrene og å være fullt og helt til stede der jeg faktisk er. I tillegg har jeg satt av tid til date med bok. Det å kunne lese og nyte en hel, lang setning uten å kjenne på rastløsheten og trangen til å kontinuerlig sjekke e-post og Facebook er jo etter hvert en kunst som krever nødvendig, jevnt vedlikehold.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Krabber, øl og akevitt sammen med venner og familie er det perfekte sommermåltid for meg. Tradisjonen tro må vi da først trekke krabbeteinene om morgenen. Men aller viktigst; jeg må rense krabbene selv og knekke og spise alle de små krabbebeinene mens de ennå er lunke. Det er den ultimate sommerlykke.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Akkurat nå skulle jeg gjerne ha samlet alle ansatte i bokhandlere over hele landet til et gigantisk sommerbord. Fått boktips og ideer og hørt hva de er opptatt av. Det hadde vært stas. Gleder meg enormt til å treffe nye og gamle bokhandlervenner igjen.

– Ditt beste ferieminne?

– Åh, det er mange gode minner. Men det er noe med det å kunne rusle barbeint ut i gresset en varm sommermorgen mens sjøen ennå ligger stille, drikke en kopp kaffe, bla litt i Sommerboken av Tove Jansson, og etter hvert se mine to døtre og mannen i mitt liv komme ut fra hytta klare for morgenbad. Nå må det jo sies at det slett ikke alltid er jeg som står opp først, eller at været alltid er fint. Men som ferieminner, er dette noen av de beste.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med Elin Øy i mange år tidligere. Hun er super, og jeg vil gjerne gi henne en blomsterbukett med ønske om lykke til i den viktige jobben som generalsekretær i Forfatterforeningen.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Sikre at vi som boklesere fortsatt kan velge blant et enormt utvalg titler i alle kanaler og format – gjennom å sikre fortsatt fastpris på nye bøker.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– «Rekordomsetning av bøker i bokhandelen, både i fysisk bokhandel og på nett. Særlig unge kjøper flere bøker enn noen gang før!»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Ha, ha, nå har jeg først tenkt å bruke litt tid på å lytte til hva medlemmene våre og andre sier, så lover jeg svare så godt jeg kan.