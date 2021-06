Snåsamannen er død

Joralf Gjerstad er gått bort, 95 år gammel.

Joralf Gjerstad, også kjent som Snåsamannen, er døde fredag, 95 år gammel. Det melder avisa Snåsingen.

– Vi fikk beskjed i morges om at Joralf Gjerstad er død. Mine tanker går først og fremst til de nærmeste i familien, sier ordfører Arnt Einar Bardal til avisa.

– Det er klart at Joralf har vært personen som i desidert størst grad har satt Snåsa på kartet. Han har vært et fantastisk medmenneske og ressurs for mange personer i Snåsa. Det er ikke sikkert vi snåsningene egentlig er klar over hvor mye han har betydd for å sette Snåsa på kartet, legger Bardal til.

– Betydd mye for mange

– Joralf hadde en egen evne til å se folk, var omsorgsfull og ektefølt engasjert i menneskers ve og vel. Han var lun, hadde glimt i øyet og stor sans for humor. De som opplevde ham, var likevel aldri i tvil om hans myndighet og autoritet, sier Anne Cathrine Knudsen, forlagsdirektør i Gyldendal Litteratur.

Forlaget utga en rekke av Gjerstads bøker, senest De gode gjerninger (2012).

– Joralf Gjerstad har betydd umåtelig mye for svært mange, og vi i Gyldendal er stolte over å være hans forlegger, sier Knudsen.

Lokalhistoriker og forfatter

Gjerstad ble født i 1926 i Snåsa. Han er først og fremst kjent som synsk og som helbreder med «varme hender».

I 1988 debuterte han som forfatter, med lokalhistorieboka «Melk og fløde, ost og smør-«: meieribrukets historie i Snåsa 1888-1988. Han har siden skrevet flere lokalhistoriske bøker, i tillegg til selvbiografier. I 2008 utkom biografien Snåsamannen av Ingar Sletten Kolloen. Den ble en nasjonal bestselger på kun få uker og er trykket i 120 000 eksemplarer.

I 2001 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Saken oppdateres