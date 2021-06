Oslos nye hovedbibliotek åpnet dørene 18. juni 2020. Siden da har Deichman Bjørvika hatt nesten 1,2 million besøk. – Vi har fått en overveldende god start, sier Merete Lie (bildet).

– Det første året har vært et lite eventyr tross alt. Vi har åpnet pent og forsiktig i en pandemi, og har sjonglert et bredt bibliotektilbud med godt smittevern for de 1,2 million besøkende som har vært hos oss, sier Merete Lie, avdelingsdirektør i Deichman. Hun fortsetter:

– Fra lånerne har det vært en overveldende mengde hyggelige hilsner til oss som jobber her. Fra at det er flott å ha oss i byen, at det nye hovedbiblioteket er en begivenhet å besøke hver gang til at vi er et skikkelig godt sted for kunnskap og læring. Vi feirer ettårsdagen med å åpne opp for bruk av minikino, symaskiner, 3D-skrivere, flere samtidige besøkende og samtidig gleder vi oss over at barn og unge kan få et godt tilbud hele sommeren.

Overveldende god start

Deichman Bjørvika skulle åpnet 28. mars, inntil koronautbruddet et par uker før satte alt på vent. Gjennom hele det siste året har besøksbegrensninger (antallet inne samtidig) og andre strenge smitteverntiltak (antall sitteplasser, avstengte tjenester) måttet råde på Deichman Bjørvika. Fra 23. januar til 3. februar i år var biblioteket også helt stengt.

Til tross for dette har Deichman Bjørvika registrert hele 1 189 436 besøk i løpet av det første året. Til sammenligning hadde det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg 340 000 besøk i 2019. I Bjørvika har det til tider vært køer utenfor, en eksotisk erfaring for et folkebibliotek.

– Vi har fått en overveldende god start og vi gleder oss til fortsettelsen. Det første året viser at mange som heier på oss, og vi skal jobbe hardt for å levere et skikkelig godt tilbud til alle videre. Tusen takk til alle som har besøkt oss, sier Merete Lie.