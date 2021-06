– Viktig med raushet og forståelse

BARNEBOKPROFIL: Magnus Buen Halvorsen ønsket en bok med utgangspunkt i et flerkulturelt miljø. Resultatet er «Bakgårdshund».

Magnus Buen Halvorsen har tidligere gitt ut ungdomsromanene Aston Martin (2012), En dag skal jeg stupe (2014) og Dødball (2017). Nå er han aktuell med ungdomsromanen Bakgårdshund (2021).

Forfatter: Magnus Buen Halvorsen

Aktuell med: Bakgårdshund (Cappelen Damm)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Jeg jobber som lærer på en flerkulturell skole og ønsket å skrive en bok med utgangspunkt i et flerkulturelt miljø. Jeg er opptatt av at alle som kommer til Norge har med seg unike erfaringer og det er viktig å vise raushet og forståelse. Jeg var også opptatt av at våre tidligere erfaringer spiller inn på ulike måter når vi opplever nye utfordringer og hendelser.

– Tre barnebok-favoritter:

– Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren: En helt fantastisk fortelling. Den rører alt i meg. Både tematiseringen av liv og død, sorg og søskenforhold, og kampen mellom det gode og det onde. Både som barn og når jeg som voksen deler denne med barn, er det en stor opplevelse med mange muligheter for samtaler.

– Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl: Å være med Charlie inn i sjokoladefabrikken er et eventyr. Ingen grenser.

– Robinson Crusoe av Daniel Defoe: Jeg lekte Robinson mange ganger med søsknene mine etter å ha lest denne boka.

– Hvordan jobber du?

– I og med at jeg jobber som lærer, må jeg prøve å finne så mange skrivelommer som mulig. Grytidlig om morgenen, på natta, i skoleferiene. Jeg lever med fortellingen og på den måten er det aldri vanskelig å komme i gang når jeg setter meg ned og skriver. Jeg er ikke avhengig av et fast skrivested, jeg kan skrive hvor som helst. Ideer kommer hele tiden.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Mio, min Mio av Astrid Lindgren. Da jeg var liten, hadde jeg alltid en drøm om bli helt på en eller annen måte. Det var moren min som leste for meg, om Mio som hadde det så vanskelig. Men så klarer han å finne faren sin. Og så blir han en helt da han vinner kampen mot det onde. Jeg har lest denne boka i alle klassene jeg har hatt. Den gir troen på at det er muligheter for alle, uansett hvor vanskelig utgangspunkt man har.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Pippi Langstrømpe.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Jeg kunne gjerne vært Barba-pappa for en dag.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Det kan være så mangt. Men bøkene jeg selv setter pris på, er om barn som strever på en eller annen måte, men som finner en måte å takle dette på. Det gir håp til alle.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Jeg ville nok valgt Harry Potter. For en verden!