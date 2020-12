– Jeg vil at leserne skal være stolt av seg selv etter å ha lest denne boka, sier Victor Sotberg om «Bare Victor». Nå runder boken snart 50 000 i opplag

– Jeg er helt overveldet over all den gode tilbakemeldingen jeg har fått for boken og har lyst til å sende en takk til alle som leser og støtter den! Det varmer at boka mi kan få unge til å føle seg sett og forstått og håper også at den kan være med å motvirke mobbing, forteller Victor Sotberg.

Han håper boken kan gi støtte til de som føler seg alene:

– Jeg vet at det finnes mange barn, tenåringer og unge der ute som må gå gjennom mye vanskelig. Man føler seg også ofte alene i å ha det på denne måten. Dette vil jeg endre.

«Et av Norges aller viktigste forbilder»

Gjennom både sin egen YouTube-kanal og en rekke TV-produksjoner, som «Skal vi danse», «MGP Junior» og «FlippKlipp», er han blitt et av Norges mest kjente ansikter for den yngre generasjon. Noen hever Sotberg er «et av Norges aller viktigste forbilder».

– Det er en stor ære å bli kalt dette! Ikke bare er det fantastisk fint og et stort kompliment, men det er også et stort ansvar som jeg tar på alvor, sier Sotberg.

Han gir denne høsten ut sin første bok, Bare Victor, hvor han forteller åpenhjertig om en tøff ungdomstid. Dette var viktig tematikk for ham:

– Jeg var der selv da jeg var ung. Derfor ville jeg lage en bok som viser at man ikke er alene. Min historie er ikke nødvendigvis enestående. Mange opplever mobbing, vennskap, kjærlighet, skilsmisse og forvirring. Og gjennom min historie vil jeg vise at man er ikke alene i dette.

Å drømme seg vekk

Sotberg forteller at han søkte tilflukt i gaming-verdenen da livet ble for tøft.

– I gaming-verdenen kunne jeg være hvem jeg ville. Ikke bare det, men jeg kunne føle meg som en helt. Jeg kunne redde verden og føle meg modig når jeg ikke kunne føle det i den virkelige verden. Jeg kunne rømme litt fra ting jeg syntes var vanskelig og drømme meg bort i fantastiske historier jeg kunne styre selv.

Og det er nettopp fantastiske historier han likte å lese som ung også:

– Da jeg var liten leste jeg fantasy – for alle penga! Harry Potter, Ringenes Herre, Eragon og The Heritage of Shannara.

– De forstod hvem jeg var

– Jeg kommer fra YouTube-verden, en verden hvor det som er spesielt og viktig er videoer som er visuelle kule og gøy å se på. Når jeg først skulle lage en bok var det viktig for meg å prøve å skape det samme som dette i bokform. Da ble tegneserier et naturlig virkemiddel, forteller Sotberg.

Boken er blitt til i samarbeid med forfatter Erik Eikehaug og illustratør Cathrine Sandmæl:

– Samarbeidet mitt med Erik og Charlotte var virkelig det som gjorde hele denne boken. Uansett om det var gjennom ord eller illustrasjoner, så bare forsto de meg med en gang. De forsto hvor jeg kom fra og hvem jeg var. Jeg tror vi tre har mye til felles og det gjorde at dette samarbeidet fullførte i en bok som jeg tror vi alle tre er kjempestolte av i dag.

– Hva er din egen favorittillustrasjon fra boka?

– Min favorittillustrasjon i boka er nok det første kysset mitt med en gutt. Ikke bare klarte den å beskrive akkurat hvordan jeg følte det der og da, men den klarte vakkert å beskrive hvor fint og vanlig kjærlighet er. Uansett i virken form.

– Jeg er Bare Victor

– Jeg vil at leserne skal være stolt av seg selv etter å ha lest denne boka. Og jeg vil at alle skal gå ut med en følelse at livet er verdt og leve og at de kan gå et spennende, fint liv, forteller Sotberg.

– Boken handler om å finne ut hvem man er og hvem man vil være. Hvem vil du si at du er i dag?

– Jeg vil si at den jeg er i dag er godt beskrevet i tittelen til boka. Jeg er Bare Victor. Jeg er meg selv hundre prosent. Og det er ganske mye forskjellig.