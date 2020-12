LUKE 23: Herborg Kråkeviks "Juleroser" er blitt et must for mange i julen. Selv trenger hun røkelse, julemusikk og juletre for at det skal bli jul.

– Hvor tilbringer du jula i år? – Eg feirar jul på Skagen i år, i det gamle fiskerhuset me har der. – Det blir ikke jul uten … hva? – Det vert ikke jul utan julemusikk, juletre og røykelse! Men no har eg tent så mykje røykelse på hotellrommet mitt gjennom heile adventstida så eg er godt igang. Og for å vera litt alvorleg, så er sjølvsagt det å få feira ilag med borna mine og mannen min det eg absolutt ikke kan vera utan! – Hva har vært årets store leseopplevelse for deg? – Lykkelige dager av Sigrid Undset – heilt rystande å verta minna om kor stor forfattar ho er! – Har det kommet noe positivt ut av det siste året? – Absolutt! Nedlukkinga i mars, april gav den vesle familien vår seks veker saman utan reising for nokon av oss, det var vidunderleg. – Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år? – Ingrid Storholmen – Støvberar – Karl Ove Knausgård – Morgenstjernen – Anne Grete Preus – Stråets lengde – Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese? – Den afrikanske farm av Karen Blixen, utan tvil! – Beste julegaven du noensinne har fått? – Hunden vår! Blicher, oppkalt etter Undset sin favorittforfatter Steen Stensen Blicher. Det var ei gåve fra oss foreldre til jentene våre, men det var jo på ein måte til oss alle…. – Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021? – Det vert vel kvifor Juleroser klarar å vera så bra år etter år, det. – Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott? – Sølvguttene- men det er ikke lett for meg å velja vekk Tre nøtter til Askepott altså… 1 Delinger