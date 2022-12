Smadrer forlagstoppene

Forfattere er provosert over forlagssjefenes millionlønner. Toppsjefene må likevel se seg grundig slått av toppforfatterne.

Nå er skattelistene klare, og avisene har allerede gjort sine dypdykk. Klassekampen fastslår at Arno Vigmostads troner øverst blant forlagskonsernsjefer og forlagssjefer, med sin fjorårsinntekt på 18 millioner kr.

– Latterlig mye

– Det er helt latterlig mye penger. Jeg aner ikke hvor mange bøker jeg må selge for å tjene 4,6 millioner, sier Sunniva M. Roligheten til Klassekampen, og sikter til konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm, som økte inntekten fra 3,8 mill. kr i 2020 til 4,6 mill. kr i fjor.

Vigmostads V&B-medgründer Arnstein Bjørke hentet ut 6,6 millioner kr i lønn i fjor, Gyldendal-konsernsjef John Tørres Thuv landet på 4,1 millioner, og Mads Nygaard, konsernsjef i Aschehoug, hadde en inntekt på 3,2 millioner.

128 forfatter-lønninger?

Norske forfatteres gjennomsnittslønn ble i 2020 beregnet til å være 525.000 kroner for alle forfattergruppene. Den norske Forfatterforening har tidligere påpekt at forfattere med store inntekter drar opp gjennomsnittslønnen, og at medianlønnen på 140.000 er bedre måleenhet. Ut fra sistnevnte konkluderer Klassekampen med at Arno Vigmostad tjener 128 ganger mer på boksalg enn en «vanlig norsk forfatter».

Langt opp til forfatter-topper

Imidlertid har selv forlagstoppene et godt stykke opp til de mestselgende forfatterne. Et Bok365-dykk viser at Jo Nesbø tjente i fjor 32,1 mill. kr gjennom sitt selskap Skriveverkstedet AS – opp fra 23,6 mill. kr året før. Jørn Lier Horst tjente i fjor 20,5 mill. kr gjennom selskapet JL Horst AS, mot 16,2 mill. kr året før. Jørn Lier Horsts eierandel av Strawberry, som ble solgt til Bonnier, påvirker tallene her. Ellers kan vi også fastslå at krim-kanoner som Unni Lindell, Jørgen Jæger og Tom Egeland også matcher inntektene til de fleste av forlags-toppene.