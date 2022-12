Amar Bokhari er en ålreit fyr

Amar Bokhari får Harry Hole-prisen i år. Prispengene på 2 millioner kroner går til Unicefs skoleprogram Back to School Response og Wildlife Tourism College.

Bokhari er en sosial entreprenør, som gjennom sitt arbeid og virke har bidratt til å sikre trygge og anstendige arbeidsplasser til over 400 håndverkere ved Bokhari-veveriet i Pakistan, heter det i en pressemelding fra Harry Hole-stiftelsen.

I år er entreprenøren erklært årets ålreite fyr av forfatter Jo Nesbøs Harry Hole-stiftelse.

Hvert år deler Harry Hole-stiftelsen ut prisen til «En ålreit dame eller fyr», og stiftelsens navn baserer seg på hovedkarakteren i Nesbøs krimromaner. Prisen deles ut på romanfigurens stamrestaurant, restaurant Schrøder i Oslo.

Drevet skole i Pakistan

Bokhari tok blant annet over utviklingen av skolen Lams (Laila and Amar School and College for Girls) i Pakistan, som hans far etablerte i 1996, etter farens bortgang i 2012.

– Det har vært et viktig valg å ta for meg. Jeg føler meg privilegert og er takknemlig for å kunne bidra til bedre forhold og muligheter for mange barn og unge i Sultan Town, sier han.

Skolen ligger i Sultan Town, like utenfor Faisalabad øst i Pakistan.

– Ikke minst føler jeg en nærhet til det enkelte menneske i prosessen. Lokalsamfunnet rundt er også blitt sikret skolegang for over 700 jenter og gutter ved Lams-skolen i Pakistan, sier Bokhari videre.

Får dele ut 2 millioner kroner

– Årets ålreite trenger ikke å ha vært ålreit hele livet, eller hele tiden, men kanskje ha en formtopp i inneværende år. Dette er jo litt i tråd med Harry Hole selv, sier Nesbø, styreleder i Harry Hole-stiftelsen.

Personen som vinner prisen, får dele ut beløpet på 2 millioner kroner til en eller flere valgfrie organisasjoner eller prosjekter.

Bokhari har valgt å dele beløpet på to mottakere. Den ene er Unicefs skoleprogram Back to School Response, som er rettet mot ukrainske barn på flukt. Organisasjonen har utviklet «School-in-a-box»-konseptet som er en boks som inneholder kunnskapsmaterialer og -verktøy til barn i alle aldre.

En boks med lærdom

– En boks inneholder utdanningsmateriale for en lærer og 40 barn og kan vare opp mot tre måneder. Harry Hole-prisen bidrar i dette viktige arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Stian Lyberg i Unicef.

Den andre mottakeren er Base Camp Explorer Foundations prosjekt Wildlife Tourism College of Masai Mara i Kenya. Prosjektet støtter drift til utdannelse for lokal ungdom som sliter med å komme seg i betalt arbeid.

– Målet med prosjektet er å redusere antallet arbeidsløs ungdom uten mål eller fremtid. Jeg setter umåtelig stor pris på støtten fra Harry Hole-stiftelsen, sier Svein Wilhelmsen, stifter og styreleder i Basecamp Explorer Foundation.

Gi barn lese- og skriveferdigheter

Prisens viktigste formål er å gi barn i utviklingsland grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Harry Hole-stiftelsen ble opprettet av forfatteren Jo Nesbø i 2008. Han overførte da alle rettigheter og inntekter fra romanen Hodejegerne til stiftelsen. Senere er rettighetene til Blod på snø og Mere blod også opptatt i stiftelsen.

Rettighetene til romanen Kongeriket, samt bøkene Sjalusimannen og andre fortellinger og Rotteøya og andre fortellinger har også kommet til.