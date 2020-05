Slik blir Frankfurt-messen i praksis

Tre haller tas i bruk i år – to etasjer i hver. Det skal være luft og avstand, og mye digitalt supplement.

Nå er det bestemt: Frankfurter Buchmesse 2020 går av stabelen (nesten) som planlagt til høsten. Juergen Boos & Co satser på å supplere den fysiske messen med omfattende digitalt program.

Slik ser Frankfurt-bokmessens nåværende planer ut:

• Datoer: Frankfurter Buchmesse finner sted 14. til 18. oktober 2020.

• Messen er åpen for bokbransjen 14. til 18. oktober. I helgen (17. og 18. oktober) vil Frankfurter Buchmesse også være åpen for allmennheten.

• Tillatt antall besøkende: Antall besøkende tillatt på messeområdet vil bli bestemt av det gulvarealet man velger å ta i bruk i oktober.

• Haller: Det er for øyeblikket planlagt å bruke seks etasjer med hallplass (3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 6.0 og 6.1).

• Standplasser: Det er for øyeblikket planlagt å ferdigstille standplasser i midten av juli.

• Stand: Den minste standen er 8 m² stor. Utstillere som har bestilt 4 m² vil få ytterligere 4 m² gratis.

• Gangveibredder: Hver stand får også 1,5 meter av gangveien foran standen som ekstra «kommunikasjonsplass». Bredden på gangveiene i hallene blir mellom 6 og 8 meter.

• Rettighetsvirksomhet: Det litterære agentenes sentrum LitAg (ny plassering i hall 6.1) kan også benyttes av rettighetsansvarlige i forlagshusene.

• Arbeidsområder: I tillegg til muligheten til å leie stand, tilbyr Frankfurter Buchmesse også interesserte muligheten til å leie arbeidsplass på dag-til-dag-basis i hver etasje i de forskjellige hallene.

• Scener: I år blir hovedscenene erstattet av digitale alternativer eller fysiske arenaer med større avstand.

• Boksalg: Besøkende kan kjøpe bøker til faste utsalgspriser lørdag og søndag på messen.

• Registrering og billettsalg er kun tilgjengelig online. Billettsalg åpner 1. august 2020. For å kjøpe billetter, må besøkende fylle ut et registreringsskjema og en egenerklæring.

• Presseakkreditering vil også kun skje online.

Hva så med Norges etterfølger som hedersgjest, Canada? Frankfurter Buchmesse flagger at de for tiden er i diskusjon med Department of Canadian Heritage, arrangøren av aktiviteter for Guest of Honor, om et konsept tilpasset dagens situasjon. En avgjørelse om dette forventes om kort tid.