Frankfurt-bokmessen: – Viktigere enn noen gang

– Det er viktigere enn noen gang at Frankfurter Buchmesse finner sted, sier Juergen Boos, direktør for Frankfurter Buchmesse.

Frankfurter Buchmesse 2020 går av stabelen (nesten) som planlagt. Juergen Boos & Co satser på å supplere den fysiske messen med omfattende digitalt program. Delstatsregjeringen i Hessen har gitt grønt lys for høstens bokmesse i Frankfurt, og representantskapet i BBG (Börsenverein des Deutschen Buchhandels Beteiligungsgesellschaft / German Publishers & Booksellers Association) har bestemt seg for å arrangere messe 14. til 18. oktober 2020.

– En del av byens DNA

– I år er det viktigere enn noen gang at Frankfurter Buchmesse finner sted, understreker Juergen Boos, direktør for Frankfurter Buchmesse. – På grunn av koronapandemien vil Frankfurter Buchmesse 2020 være en spesialutgave – et program i messehallene i Frankfurt kombinert med et fremtidsrettet digitalt tilbud.

Frankfurter Buchmesse forventer at utstillere fra hele Europa vil delta i arrangementet i Frankfurt. Avhengig av fremtidige reisebegrensninger, håper man også på besøkende fra resten av verden. Detaljer om årets planlagte program vil bli gjort tilgjengelig i slutten av juni.

– Frankfurter Buchmesse er en del av denne byens DNA og et ikon for messesektoren. Vi er veldig glade for at bransjen har bestemt seg for å arrangerre bokmessen i 2020, og dermed sende et veldig positivt økonomisk signal, sier Uwe Behm, medlem av hovedstyret i Messe Frankfurt.

Helse-hensyn

Den 72. Frankfurter Buchmesse vil finne sted på messeområdene i samsvar med en detaljert helse- og hygieneplan. Denne skal gjenspeile forskriftene som ble gitt av delstatsmyndigheten i Hessen mandag denne uka, og skal garantere sikkerheten til besøkende, utstillere og ansatte som deltar på messen. Hygieneplanen som ble utviklet i fellesskap av Frankfurter Buchmesse og Messe Frankfurt, er godkjent av Frankfurts helsetjenestemenn og andre offentlige myndigheter. Arrangørene legger til at de vil følge den raskt skiftende utviklingen tett, og justere deretter for å oppfylle kravene fra myndighetene.

– Frankfurter Buchmesse er utstillingsvinduet for den internasjonale bokbransjen, noe som er en av grunnene til at det har blitt stadig mer populært de siste årene – ikke bare blant besøkende og for rettighetsvirksomheten, men også blant leserne. Det har blitt et internasjonalt forum for intellektuell utveksling. Vi ønsker å benytte oss av dette potensialet til tross for pandemien, og opprettholde messen på vegne av bokbransjen og dens fremtid, sier styreleder i Frankfurter Buchmesse, Siegmar Mosdorf.