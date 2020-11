– Skjedde uten vår medvirkning

Cappelen Damm-topp Tom Harald Jenssen sier han aldri var involvert i Bonniers Strawberry-oppkjøp.

– Bonniers oppkjøp av Strawberry har skjedd i regi av Bonnier Books alene, uten Egmonts eller Cappelen Damms medvirkning, sier Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen til BOK365.

Tidligere i dag ble det kjent at Bonnier Books kjøper 70 prosent av det norske forlagskonsernet Strawberry Publishing AS. Petter Stordalen og de tre andre gründerne – Jonas Forsang, Magnus Rønningen og Jørn Lier Horst – beholder en eierandel på 30 prosent, og konsernet vil fortsette å operere under merkenavnet Strawberry Publishing.

– Fortsetter som konkurrenter

Dermed blir den svenske bokgiganten sittende både som fersk eier i den store norske «forlagsoppkomlingen», i tillegg til at man i en årrekke har vært 50/50-eier, sammen med danske Egmont, i Norges største forlag, Cappelen Damm. Det er neppe vanskelig å spå hva som er dagens samtaletema hos sistnevnte:

– Slik jeg ser det, får dette ingen umiddelbare konsekvenser for Cappelen Damm. Strawberry og Cappelen Damm vil fortsette å være konkurrenter, som nå, og det blir ingen samordning av Strawberrys og Cappelen Damms utgivelsesprogram eller virksomheter, sier Tom Harald Jenssen til BOK365.

– Vi er stolte eiere

I kjølvannet av dagens store nyhet har Cappelen Damm-eierne også snekret en felles pressemelding for å berolige omgivelsene:

– Vi er stolte av hva vi har fått til over tid som halv-eiere av Cappelen Damm, og stolte over hva vi har fått til sammen med Egmont, ledelse og medarbeidere i Cappelen Damm siden fusjonen. Dessuten er forlaget inne i et fint momentum – fremtiden ser rett og slett lys ut for Cappelen Damm, fastslår Bonnier Books-VD Håkan Rudels.

Han legger til: – Oppkjøpet handler om at vi fikk en bra relasjon med Strawberry da vi kjøpte deres virksomheter i Sverige og Danmark tidligere i år. Strawberry er et godt forlag, med stor vekst og flere gode forfatterskap. Dessuten er Norden Bonnier Books’ hjemmemarked, og vi ser på enhver mulighet for å vokse her. For Bonnier Books er det viktig å vokse i Norden, for å møte den internasjonale konkurransen som gjør seg mer og mer gjeldende.

Foretatt på egenhånd

Steffen Kragh, konsernsjef i Egmont, er mer avmålt i sin uttalelse: – Egmont bakker helhjertet opp om Cappelen Damm. Bonniers kjøp av Strawberry Publishing er foretatt på egenhånd av Bonnier, uten involvering fra Cappelen Damm eller Egmont. Hvis konkurransemyndighetene godkjenner handelen, må vi forholde oss til den nye situasjonen i Cappelen Damm.