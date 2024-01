Skei Grande ny adm. direktør i Forleggerforeningen

Trine Skei Grande er ansatt som ny administrerende direktør i Forleggerforeningen. Hun tiltrer stillingen 1. april i år.

— Jeg er veldig stolt og glad for at vi nå har ansatt Trine Skei Grande som ny administrerende direktør i Forleggerforeningen», sier styreleder Arne Magnus:

— Vi er heldige som får anledning til å dra veksler på hennes brede erfaring fra ulike framtredende roller i norsk politikk og samfunnsliv. Skei Grandes genuine interesse for litteratur og velutviklet forståelse for litteraturens betydning gjør henne spesielt egnet for denne jobben.

Forleggerforeningen er en sentral aktør i norsk bokbransje, som står overfor viktig arbeid i tiden fremover. Skei Grande vil ha en viktig rolle i dette arbeidet. Hun har et oppriktig engasjement for litteratur, og god kjennskap til hele feltet gjennom sine 20 år på Stortinget og statsrådposter for både kunnskap og kultur.

— Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Litteraturfeltet står foran store utfordringer og endringer. Vi trenger løsninger som kan ta vare på språket vårt, litteraturen vår og den demokratiske kraften i at folk kan og vil lese. Vi trenger forståelse for at litteraturen trenger en aktiv politikk slik at historiene og kunnskapen som skapes av våre forfattere kan formidles bredt ut til folk. Jeg ser frem til å jobbe for at litteraturfeltet arbeider sammen mot det målet, sier Skei Grande.

Trine Skei Grande har de siste årene jobbet som direktør for bærekraft i SopraSteria Footprint. Fra før har hun lang fartstid i norsk politikk både som kultur- og likestillingsminister, kunnskaps- og integreringsminister, og 10 år som partileder i Venstre. Hun har i tillegg bred erfaring som styreleder i en rekke bedrifter og organisasjoner.

— Med sin lange erfaring som politiker, tar hun med seg et oppriktig engasjement for bokbransjen og for litteraturpolitikken i Norge, og vi gleder oss til å få henne på plass, avslutter Arne Magnus.