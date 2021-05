Innovasjonspris til Gyldendal

Gyldendal er kåret til vinner av Fast Companys årlige prisutdeling World Changing Ideas for publiseringen av Alexander Kielland Krags debutroman "Dette blir mellom oss" på Instagram.

Gyldendal vinner prisen innenfor kategorien media og underholdning. Boken, som i sin helhet ble lagt ut på plattformen, er fortalt gjennom en kombinasjon av tekst, levende bilder og musikk. Historien ble sluppet over 45 dager og i små biter som var beregnet til å ta omtrent fem minutter å lese.

Konserndirektør for tjenester og vekst i Gyldendal, Tom Christian Gotschalksen, mener denne typen innovasjon nettopp er en del av Gyldendals samfunnsansvar.

– Det å bidra til å finne løsninger på problemer som at lesing går ned blant unge er viktig, og det er nettopp det vi har forsøkt å få til gjennom Instagram-prosjektet. Denne prisen er en solid anerkjennelse av arbeidet vi gjør – og det gir stor motivasjon til å fortsette å utforske nye måter å formidle litteratur på!

– Et sjansespill

I disse dager publiseres Dette blir mellom oss på Snapchat, og Kielland Krags nye roman, Litt redd, bare, som lanseres i august, vil også bli publisert i sosiale medier. Det å publisere på denne måten har vært viktig for forfatteren fra start.

– Helt fra jeg fikk idéen, har jeg ment at det å publisere Dette blir mellom oss på Instagram var en god idé. Likevel var det et sjansespill å gjøre noe ingen andre hadde gjort før. Å nå motta prisen for World Changing Ideas er en viktig anerkjennelse av at idéen holder vann også på internasjonalt nivå. Det er utrolig kult å se noe jeg har jobbet så lenge med, nå ut i verden, sier Kielland Krag.

Rekordmange 2020-bidrag

World Changing Ideas Awards, er en pris som deles ut av det verdensledende online-magasinet Fast Company. Fast Company har som mål å sette fokus på bedrifter som satser på innovasjon innen teknologi, lederskap, kreativitet og design.

Den årlige prisutdelingen har som mål å finne de produktene og konseptene som har potensiale til å gjøre verden til et bedre sted. Et dommerpanel velger vinnere og finalister basert på potensialet de ulike nominerte har for å gjøre en faktisk forskjell. Det har aldri vært flere sendt inn flere bidrag enn i 2020.