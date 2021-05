Oprah åpner U.S. Book Show

Oprah Winfrey er trekkplasteret til USAs nye digitale «bokmesse»: The U.S. Book Show.

Den amerikanske bokmessen Book Expo America bestemte tidligere i 2021, i likhet med de fleste internasjonale bokmesser, å utsette sin fysiske utstilling.

I kjølvannet av denne avgjørelsen, besluttet det amerikanske bokbransje-nettstedet Publishers Weekly, å arrangere en tredagers digital bokkonferanse. Konferansen finner sted på de tidligere BookExpo America-datoene, 25. til 27. mai, og vil fokusere på den amerikanske bokhøsten.

Og det er store navn på plakaten.

Oprah åpner showet

25. mai åpner tidligere talkshow-vert Oprah Winfrey U.S. Book Show som hovedtaler, hvor hun vil diskutere sin nyeste bok, What Happened to You? Concersations on Trauma, Resilience and Healing. Winfrey vil også snake om hennes kjærlighet til bøker.

Samme dag vil også skuespiller Keanu Reeves stikke innom den digitale konferansen. Han er skaper og medforfatter av tegneserieromanen BRZRKR, og vil ta del i et panel som diskuterer utgivelsen. Det er i det hele tatt en stjernespekket bokkonferansen, hvor blant andre tidligere presidentkandidat Elizabeth Warren og musiker Steven Van Zandt vil gjeste bokkonferansen.

Bokkonferansen vil bli strømmet på U.S Book Show sine nettsider, og Publishers Weekly donerer deler av overskuddet til veldedige, litterære organisasjoner.