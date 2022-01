Sex, jazz og drap på Voss

I ferske Tonedød er handlingen lagt til påske og Vossa Jazz, der jazzsaksofonisten Marta Tverberg er et av trekkplastrene. Men når divaen faller død om på scenen, og en lege som prøver gjenoppliving tar sin død av det, er gode råd dyre. Selvfølgelig havner frilanser Agnes Tveit midt i begivenhetenes sentrum.

Første bok ut i det som skal bli en trilogi het Fallesjuke, og da var rammen Ekstremsportveko.

– Jeg er født og oppvokst på Voss, og jeg synes det er morsomt å legge handlingen i krimromanene mine til arrangementer jeg kjenner godt, og som også er kjent både nasjonalt og internasjonalt, sier Fuglehaug. Hun legger til at hun alltid har underholdningsaspektet fremst i pannebrasken under skrivingen. Men kan vi også lese inn noe samfunnskritisk mellom linjene? Noe om idealisering av ungdom og skjønnhet – også i jazzmiljøet?

– Jeg tror ikke jazzmiljøet er verre enn andre deler av kulturlivet og underholdningsbransjen, men at det er en usunn ungdomsdyrking i kulturen vår er vel de færreste uenige i, framholder forfatteren. Hun legger til at hun tror det må være spesielt tøft for eldre kvinner, enten det er skuespillere som må spille mødrene til menn som er eldre enn dem – eller musikere, som ikke blir booket fordi arrangører ønsker å være «fremoverlente».

Kaldsvettet

Bokens jazzdiva er godt over seksti og inspirert av det danske nasjonalikonet Ghita Nørby. Ideen til karakteren sprang nemlig ut av et mye omtalt radiointervju som Ghita Nørby gjorde med en ung dansk journalist for et par år siden. Nørby skjelte mildt sagt ut journalisten, noe Fuglehaug syntes var både vondt og fascinerende å høre på.

– Jeg ønsket at 67 år gamle Marta Tverberg skulle være en lignende karakter; En kvinne med en suksessrik karriere bak seg, som etter et langt liv i kulturbransjen vet hva hun vil og ikke lenger er redd for å si hva hun mener – og som blir sett på som en «diva».

Randi Fuglehaug: Norsk forfatter og journalist fra Voss, bosatt i Oslo. Har skrevet bøker for både unge og voksne lesere. Sammen med Anne Gunn Halvorsen står hun bak ungdomsromanserien Halve kongeriket, og som krimforfatter debuterte hun i 2020 med Fallesyke. Boka er solgt til fem land og ble tildelt Maurits Hansen-prisen «Nytt blod» for beste krimdebut i 2020. Vinterens bok Tonedød er den andre i det som skal bli en trilogi med frilanseren Agnes Tveit i hovedrollen.

Forfatteren kan videre fortelle at Tonedød byr på en real hommage til nevnte Nørby. Dialogen i Agnes Tveits første møte med jazzdiva Tverberg er nesten ordrett hentet fra det famøse intervjuet.

Fuglehaug har god fantasi, men hun har også hentet andre ting fra virkeligheten, ikke minst omgivelsene i krimbøkene – noe som kan være nervepirrende, medgir hun.

– Da jeg skrev på Fallesjuke kunne jeg våkne om natten og kaldsvette av tanken på hvordan vossingene ville reagere. Jeg var mye mer nervøs for dette enn for anmeldelsene – og ble desto mer glad av den overveldende positive responsen. Denne gang føles det av den grunn mye mindre skummelt, sier Fuglehaug, som er bosatt i Oslo.

Blir Netflix-film

Som forfatter deler Randi Fuglehaug tiden mellom å skrive nynorsk krim på egen hånd og å skrive ungdomsromaner i Halve kongeriket-serien på bokmål, i tospann med Anne Gunn Halvorsen.

– Netflix-filmen basert på første bok, Arvingen, er ferdig innspilt og ventes til skjermene i løpet av 2022 med tittelen Royalteen. Det er utrolig gøy at historien vi kokte sammen ved kjøkkenbordet mitt en augustdag i 2019, snart skal lanseres globalt, fastslår Fuglehaug.