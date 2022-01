Prinsessen får gave fra bokbransjen

H. K. H. prinsesse Ingrid Alexandra fyller 18 år i dag. Bokbransjen har gått sammen om å gi prinsessen en dannelsesgave.

Og hva er vel mer dannende enn en bokpakke? I et videointervju i regi av NRK svarer prinsessen på spørsmål fra andre ungdommer. En av ungdommene spør hva prinsessens nyttårsforsetter er. Prinsessen svarer: Å lese mer bok og være mer aktiv.

Prisbelønt innhold

Nå kan prinsessen bare sette i gang.

Bokpakken består av et utvalg av de siste års vinnere av Brageprisen, Kritikerprisen, Bokhandlerprisen, Bokhandelens sakprosapris, Vesaasprisen, Rosettaprisen, Bastianprisen, Uprisen, Årets tegneserie og Arbeiderlitteraturprisen.

På listen over bøkene i bursdagspresangen finner vi alt fra lyrikkfavoritten Jeg vil våkne til verden av Karoline Brændjord (Kolon) og Uprisfavoritten Arvingen av Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug (Aschehoug) til klassikeren Dama med hunden og andre forteljingar av Anton Tsjekhov (Skald). I tillegg får selvfølgelig prinsessen Bokhandlerprisvinnere, deriblant vinneren av Bok365-lesernes kåring Årets bok, Abid Rajas Min skyld (Cappelen Damm).

Prinsessen får også et unikt kunstkort, skapt for anledningen. Kortet er laget av illustratør og barnebokforfatter Kristin Roskifte.

Lesingens effekt

– En samlet bokbransje ønsker å dele det fremste av ny norsk litteratur med H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra. At det utgis og leses litteratur er vesentlig for samfunnet og for den enkelte. Lesing har en rekke positive effekter for helse og utvikling, og det at vi leser bøker har vært og er grunnleggende for menneskets dannelse, sier direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid, på vegne av giverne, i en pressemelding.

Litteratursamlingen er en gave fra forleggere i Forleggerforeningen, bokhandlere i Bokhandlerforeningen og forfattere og oversettere, tegneserieskap ere og illustratører i Den norske forfatterforening, Forfatterforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening og Grafill.

Initiativet til bokpakken kom i stand etter en idé fra Aschehougs konserndirektør Mads Nygaard.

Dette er bøkene som inngår i gaven til prinsessen:

Brageprisen åpen klasse 2021 Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie, Søstre. Min historie etter Utøya. Vigmostad/ Bjørke Brageprisen sakprosa 2021 Lena Lindgren, Ekko. Et essay om algoritmer om begjær Gyldendal Brageprisen skjønnlitteratur 2021 Jon Fosse, Eit nytt namn. Septologien VI-VII Samlaget Brageprisen barn og ungdom 2021 Erlend Skjetne: Eit anna blikk Cappelen Damm Brageprisen barn og ungdom 2020 Jenny Jordahl: Hva skjedde egentlig med deg? Cappelen Damm Brageprisen barn og ungdom 2019 Ane Barmen: Draumar betyr ingenting Gyldendal Brageprisen barn og ungdom 2018 Anna Fiske: Elven Cappelen Damm Brageprisen barn og ungdom 2017 Maria Parr: Keeperen og havet Samlaget Uprisen 2021 Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug: Arvingen. Halve kongeriket Aschehoug Uprisen 2020 Neda Alaei: Dette er ikke oss Gyldendal Uprisen 2019 Michael Stilson: Bare spille ball Cappelen Damm Uprisen 2018 Thomas Enger: Killerinstinkt Kagge Uprisen 2017 Asbjørn Rydland: Galderstjerna Samlaget Bokhandlerprisen 2021 Abid Raja, Min skyld – En historie om frigjøring Cappelen Damm Bokhandlerprisen 2020 Tore Renberg, Tollak til Ingeborg Cappelen Damm Bokhandlerprisen 2019 Lisa Aisato, Livet – illustrert Kagge Bokhandlerprisen 2018 Simon Stranger, Leksikon om lys og mørke Aschehoug Bokhandlerprisen 2017 Helga Flatland, En moderne familie Aschehoug Bokhandelens sakprosapris 2021 Bergsveinn Birgisson, Mannen fra middelalderen (Vigmostad/Bjørke) Vigmostad/ Bjørke Bokhandelens sakprosapris 2020 Shazia Majid, Ut av skyggene. (Aschehoug) Aschehoug Bokhandelens sakprosapris 2019 Marte Michelet, Hva visste hjemmefronten? (Gyldendal) Gyldendal Bokhandelens sakprosapris 2018 Marte Spurkland, Klassen. (Cappelen Damm) Cappelen Damm Bokhandelens sakprosapris 2017 Marianne Neerland Soleim, Operasjon Asfalt. (Orkana) Orkana Rosettaprisen beste sakprosaoversettelse 2018 Anne Applebaum: Rød sult (Cappelen Damm), oversatt av Rune R. Moen Cappelen Damm Rosettaprisen beste sakprosaoversettelse 2019 Primo Levi: Det periodiske system (Dreyers forlag), oversatt av Birgit Owe Wvihus Dreyers forlag Rosettaprisen beste sakprosaoversettelse 2020 Emmanuel Carrères: Riket (Pelikanen), oversatt av Tove Bakke Pelikanen Kritikerprisen sakprosa 2016 Marit Paasche for Hannah Ryggen, en fri (Pax) Pax Kritikerprisen sakprosa 2017 Anne Bitsch for Går du nå, er du ikke lenger min datter (Spartacus) Spartacus Kritikerprisen sakprosa 2018 Jan Grue for Jeg lever et liv som ligner deres (Gyldendal) Gyldendal Kritikerprisen sakprosa 2019 Anders Johansen for Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814–1913 (Universitetsforlaget) Universitetsforlaget Kritikerprisen sakprosa 2020 Bjørn Hatterud for Mjøsa rundt med mor (Samlaget) Samlaget Årets tegneserie 2021 Gulosten. Gentlemansforbryteren av Kristian Krohg-Sørensen No Comprendo Press Årets tegneserie 2020 Kebbelife – Burning babe av Mette Hellenes No Comprendo Press Årets tegneserie 2019 En frivillig død av Steffen Kverneland No Comprendo Press Årets tegneserie 2018 En som het av Kristoffer Kjølberg No Comprendo Press Årets tegneserie 2017 Grosz av Lars Fiske No Comprendo Press Vesaasprisen 2016 Jan Kristoffer Dale, Arbeidsnever Lydbokforlaget Vesaasprisen 2017 Zeshan Shakar, Tante Ulrikkes vei Gyldendal Vesaasprisen 2018 Lars Svisdal, Seg til inkjes Gyldendal Vesaasprisen 2019 Hanna Stoltenberg,Nada Gyldendal Vesaasprisen 2020 Karoline Brændjord,Jeg vil våkne til verden Kolon Arbeiderlitteraturprisen 2020 Atle Berge: Puslingar, Samlaget, (vinner) Samlaget Arbeiderlitteraturprisen 2020 Amalie Kasin Lerstang: Vårs, Cappelen Damm Cappelen Damm Arbeiderlitteraturprisen 2020 Lars Ove Seljestad: Snøen stryk ut alle spor, Aschehoug Aschehoug Bastianprisen 2021 Anton Tsjekhov: Dama med hunden og andre forteljingar – oversatt fra russisk av Geir Pollen (Skald) Skald Bastianprisen 2020 Virginie Déspentes: Vernon Subutex-trilogien – oversatt fra fransk av Gøril Eldøen (Gyldendal) Gyldendal Bastianprisen 2019 Daniel Kehlmann: Tyll – oversatt fra tysk av Sverre Dahl (Gyldendal) Gyldendal Bastianprisen 2018 Elias Lönnrot: Kalevala– oversatt fra finsk av Mikael Holmberg (Orkana) Orkana Bastianprisen 2017 George Orwell: Nittenåttifire – oversatt fra engelsk av Bjørn Alex Herrman (Gyldendal) Gyldendal Bastianprisen barn- og ungdom 2021 Angie Thomas: På vei mot toppen – oversatt fra engelsk av Vibeke Saugestad (Gyldendal) Gyldendal Bastianprisen barn- og ungdom 2020 Johan Theorin: Slaget om Salajak– oversatt fra svensk av Kari Bolstad (Gyldendal) Gyldendal Bastianprisen barn- og ungdom 2019 Jessica Townsend: Ingenlund: Morrigans forbannelse*– oversatt fra engelsk av Kirsti Vogt (Vigmostad og Bjørke) Vigmostad/ Bjørke Jessica Townsend:Vundersmed : Morrigans kall– oversatt fra engelsk av Kirsti Vogt (Vigmostad og Bjørke) Vigmostad/ Bjørke Jessica Townsend: Hulfeber : jakten på Morrigan Kråkh – oversatt fra engelsk av Kirsti Vogt (Vigmostad og Bjørke) Vigmostad/ Bjørke Bastianprisen barn- og ungdom 2018 Frida Nilsson Ishavspirater– oversatt fra svensk av Nina Aspen (Aschehoug) Aschehoug Bastianprisen barn- og ungdom 2017 Sarah Crossan En– oversatt fra engelsk av Tiril Broch Aakre (Aschehoug) Aschehoug