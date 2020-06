Sendte inn i mars – gis ut i juli

Det tar ofte flere år å debutere, men Martin Sellevold og redaktør Espen Dahl har en annen historie.

Vi vet at enkelte erfarne forfattere leverer sent på høsten og kommer ut til jul, men med de aller fleste debutanter tar det år med manus frem og tilbake, omskrivninger og vurdering. Om manuset skulle «sitte» på første forsøk, er det likevel uvanlig at det skal gå så fort som det har gjort for Martin Sellevold. Hans roman om sjørøvere på norskekysten, utkommer 17. juli.

– Uvirkelig er ordet jeg vil bruke. Et sirkus. Ting går så fort. Jeg så for meg at prosessen med forlag skulle ta noen år. Entusiasmen for dette prosjektet, er spesiell, forteller Martin Sellevold.

– Veldig sjelden

Redaktør Espen Dahl i Gyldendal utdyper:

– Det er veldig sjelden vi mottar noe som er så gjennomarbeidet. Manuset kom inn i midten av mars da vi satt på hjemmekontorene våre. Flere av redaktørene leste manuset i løpet av én dag og alle var ekstremt begeistret. Da vi innså at vi også rakk presentasjonen for bokråd, som var litt utsatt på grunn av corona, var det strengt tatt ingen grunn til å vente.

– Det går ikke FOR raskt?

– Vi ville selvsagt aldri gjort det om vi ikke mente manuset var klart for utgivelse. Og noen ganger tror jeg det gjelder å utnytte energien som oppstår i et forlag. Den minnet meg litt om energien som oppsto da vi leste Zeshan Shakars kom med sitt manus. Det er lett å si at «vi har alltid plass til den debutant som dette», men det skal også tas avgjørelser som gjør at det er mulig å få ham ut så fort. Vi merket at Martin var ekstremt bevisst på arbeidet han hadde gjort. Vi så straks at det er et forfatterskap. Det er noe friskt og unorsk over manuset. Bikkjevakt er en sjørøverhistorie og en bok om vennskap og smugling, men til tross for spenningselementer, er det ingen krim, forklarer Espen Dahl.

Kjøpte båt, fikk svar

Martin Sellevold er bosatt i Sverige med familien og kjører ferge som jobb. han er også en iherdig seiler. Da han hadde sendt inn manuset til Gyldendal, dro han til Nederland for å kjøpe en båt. Neste gang han sjekket eposten, lå det et positivt svar fra forlaget.

– For fem år siden skrev jeg første setning i dette manuset, men den setningen eksisterer ikke lenger. jeg var ikke helt fornøyd da jeg sendte inn, men jeg er nok en perfeksjonist. Ett forlag hadde refusert en tidligere versjon av manuset, så jeg hadde ingen store forhåpninger.

– Jeg har skrevet siden jeg var sju år gammel og da jeg var 18-20 år gammel, fikk jeg noen refusjoner på et manus, men teknisk sett blir jeg vel nå debutant, sier Sellevold.

Hengekøyelesing

– Å gi ut en debutant midt i fellesferien – det høres dristig ut?

– Juli er et godt tidspunkt for utgivelser, og kanskje i særlig grad i år når alle skal feriere i Norge. Bikkjevakt er en perfekt sommerbok, perfekt hengekøyelesing. Vi fant ut at vi hadde en luke for utgivelser i juli og da var det bare å sette i gang, sier Espen Dahl.