Fem barnebøker til sommeren

Hva skal man lese når dagene blir lengere og internettdekningen blir dårligere løpet av den eviglange sommerferien? Her har vi samlet fem boktips til yngre lesere.

Kongelig barnebokdebut

Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsens Arvingen (Aschehoug) blir lansert rett før sommerferien starter, og har allerede skapt begeistring i bokbransjen. Fire store norske forlag ønsket boken, og den skapte budkrig i Danmark. I den første boken i en planlagt serie følger leseren Lena, som starter i samme klasse som de kongelige tvillingene kronprins Karl Johan og prinsesse Margrethe. Lena forelsker seg i kronprinsen, og han i henne – men Lena har en stor hemmelighet som står i fare for å ødelegge alt.

Følg boka på Instagram

Alexander Kielland Krags debut, Dette blir mellom oss (Gyldendal) var et større prosjekt enn en vanlig bokutgivelse. Ikke bare utkom boken i vanlig fysisk format, men leserne kan også oppleve historie på Instagram – gjennom en rekke innlegg og «stories» på @dbmo_2020. Både på Instagram og i selve boka er det Felix historie som fortelles. Han er 17 år, og hodestups forelsket i Nicolai. Men føler Nicolai det samme?

Mer aktuell enn noensinne

Angie Thomas fikk stor oppmerksomhet for debutbok The hate U give (Gyldendal), som omhandler den systematiske rasismen afro-amerikanere opplever. Boken er om mulig enda mer aktuell i disse dager, da Black Lives Matter-protester preger samfunnsbildet over hele verden. Både The hate U give og hennes våraktuelle bok På vei mot toppen er gode bøker til dem som ønsker en bedre forståelse av hendelsene som nå utspiller seg i USA.

Magisk verden

Jessica Townsends Ingenlund (Vigmostad & Bjørke) ble hyllet som den «nye Harry Potter» da første boken ut kom i 2017. Siden den gang har det utkommet to bøker på norsk, som passer perfekt til alle som liker magi og spenning. Leseren stifter bekjentskap med Morrigan Kråkh, som alltid har fått høre at hun skal dø på sin ellevte bursdag. Men rett før midnatt blir hun reddet av Jupiter Nord, som tar henne med til den skjulte og magiske byen Ingenlund.

Å være en havfrue

Hvem har vel ikke prøvd å svømme som en havfrue på en av sommerens mange svømmeturer, eller drømt seg bort til undersjøiske verdener. Vel, det er ingen som har hatt mer lyst til å være en havfrue enn Julian. I Julian er en havfrue (Mangschou) får Julian øye på noen havfruer på vei hjem fra svømmehallen med Besta. Han vil også være som dem. Når han kommer hjem kler han seg ut med Bestas potteplanter og gardiner – men hva vil hun si når hun ser ham? Bildeboken er nydelig illustrert av forfatter Jessica Love.