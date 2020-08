Sender dolokk til anmelder

Tom Egeland svarer på kritikk. Se videoen nederst i saken.

Det dreier seg om et dolokk, en leppestift og en anmelder i Aftenposten. I anmeldelsen av Tom Egelands nye bok Kongen, anfører anmelder Mari Grydeland at det er en logisk brist når en person skriver en lang melding på et dolokk med leppestift. Så hva gjør forfatteren da? Han lager en video der han beviser at det går an, legger dolokket i en konvolutt og sender det til Aftenpostens anmelder.

– Dette er jo et tilsvar ment med masse glimt i øyet. Tidligere i år har det vært litterære disputter mellom forleggere og anmeldere, og slike debatter er alltid underholdende, men dette er ikke et innlegg i den debatten. I sin helhet synes jeg Mari Grydelands anmeldelse i Aftenposten var riktig så positiv, og vi har til og med hentet en blurb derfra. En anmelders vurdering kan jeg jo ikke imøtegå som forfatter, det sier seg selv. Faktafeil, derimot, må det være lov å påtale, sier Tom Egeland.

– Til Grydelands forsvar må jeg få anføre at hun i anmeldelsen innrømmet at hun ikke hadde prøvd å skrive setningen med leppestift på et dolokk. Men som en ydmyk forfatter-anmodning: Da burde hun kanskje ikke ha viet et helt avsnitt til en innvending som rett og slett er feil?

– Er du snurt?

– Jeg finnes ikke snurt og tar innvendingen med godt humør, dette er jo bare småmorsomt pirk, men når en anmelder til de grader legger opp til en lissepasning, er det fristende for en forfatter å klinke til.