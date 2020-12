Se teaterstrøm live i julen!

Den Nationale Scene skreddersyr teaterstrømmen i julen.

Publikum over hele Norge får nå mulighet til å se to av høstens teaterforestillinger hjemme helt gratis. Både suksessforestillingen «Onkel Vanja» og konsertforestillingen «Vaktmesterens julekonsert» er tilpasset et digitalt format og blir tilgjengelig via streaming.

Teatersjef Stefan Larsson mener tilbudet er en måte å dele av teateret på – en liten gavepakke fra DNS med et ønske om en god jul til alle. Men teatersjefen holder fast ved at teater er best på teater.

– Jeg tror ikke teaterets fremtid handler om digitalisering eller strømming av forestillinger. Tvert imot, jeg tror at når denne pandemien er over kommer behovet for å samles om en felles opplevelse på teateret til å være større enn noensinne.

Se «Onkel Vanja» live

Allerede søndag 20. desember kan publikum streame «Onkel Vanja», hvor Larsson har regien, og som fikk strålende kritikker.

Se «Onkel Vanja» live her fra klokken 19.30.

Stykket er basert på Anton Tsjekhovs roman, og er oversatt av Knut Ofstad. Medvirkende er blant andre Kristoffer Sagmo Aalberg, Petronella Barker og Frode Bjorøy.

Vaktmesterens julekonsert

Fra første til tredje juledag, altså 25. til 27. desember, kan du i tillegg strømme «Vaktmesterens julekonsert» live. Her står skuespiller Knut Erik Engemoen på scenen sammen med musikerne Helge Lilletvedt og Johanne Mjøs. Den musikalske julefortellingen tar utgangspunkt i Alf Prøysens sangskatter.

Se «Vaktmesterens julekonsert» live her.