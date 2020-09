– En solid Ibsen-høst

Et dukkehjem, Fruen fra havet og Vildanden er klare for premiere på Nationaltheatret denne høsten, og teatersjef Hanne Tømta takker for seg.

– Vildanden er Henrik Ibsens sterkeste stykke.

Det sier Hanne Tømta, regissør og teatersjef ved Nationaltheatret. Hun har aldri satt opp Ibsen før. Men nå, i hennes siste oppsetning etter å ha vært sjef på Nationaltheatret siden 2009, skal hun få Vildanden til å fly på Hovedscenen.

Dette blir den siste Ibsen-oppsetningen på Hovedscenen før rehabiliteringen av teatret tar til. Høsten 2021 flytter Nationaltheatret ut av det ikoniske huset på Johanne Dybwads plass. Både scenografi og regi kan ses som en hyllest til Norges vakreste teatersal.

Vildanden er også avskjedsforestillingen til Bjørn Skagestad, som spiller rollen som gamle Ekdal. Skagestad har i en mannsalder vært en markant skuespiller på skjerm, lerret og scene.

30-årsjubileum for Ibsenfestivalen

I september skulle den tradisjonsrike Ibsenfestivalen gått av stabelen på Nationaltheatret, med egenproduksjoner, gjestespill fra inn- og utland, samt et rikt sideprogram. I år er det 30 år siden den første internasjonale Ibsenfestivalen ble arrangert i 1990. Som følge av koronapandemien er festivalen dessverre utsatt.

Teatrets egenproduksjoner spilles likevel som planlagt, men på grunn av smittevernhensyn med færre publikummere i salen. Forestillingene er svært etterspurte, og mye er allerede utsolgt.

Moderne tolkning av Et dukkehjem

På Torshovteatret kan publikum oppleve en moderne tolkning av Et dukkehjem, løsrevet fra tid, sted og rom, i en språklig oppdatering av regissør Mattis Herman Nyquist.

Hvilken historie er egentlig Et dukkehjem i 2020? For å finne ut av det, har Nyquist fått med seg et stjerneensemble bestående av Mariann Hole (Nora), Nils Jørgen Kaalstad (Torvald), Lena Kristin Ellingsen (Fru Linde), John Emil Jørgensrud (Rank) og Thorbjørn Harr (Kogstad).

Fruen fra havet som relasjonsdrama

Regissør Trine Wiggen har lenge ønsket å ta tak i Ibsens mystiske Fruen fra havet, som hun nå setter i scene på Malersalen. Hun ser stykket som et relasjonsdrama om en moderne familie som bærer på sorg og tap – og som lengter etter anerkjennelse og kjærlighet. I hovedrollene som ekteparet Wangel møter vi Marian Saastad Ottesen og Fridtjov Såheim.

– Jeg er stolt over å kunne presentere en solid Ibsen-høst – og litt vemodig, fordi dette er min siste sesong som leder for et fantastisk teater. Men mest av alt er jeg veldig glad for at vi igjen kan møte publikum. Er det én ting den siste tiden har lært oss, så er det at de menneskelige møtene, ansikt til ansikt, er en gave vi må ta vare på, sier Hanne Tømta.