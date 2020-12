Se Anton Tsjekhov stykke live fra Den Nationale Scene i Bergen.

I kveld kan du se «Onkel Vanja» live fra Den Nationale Scene i Bergen. Dette er en julegave fra Bergensteateret til det norske folk.

Teatersjef Stefan Larsson mener tilbudet er en måte å dele av teateret på – en liten gavepakke fra DNS med et ønske om en god jul til alle. Men teatersjefen holder fast ved at teater er best på teater.

– Jeg tror ikke teaterets fremtid handler om digitalisering eller strømming av forestillinger. Tvert imot, jeg tror at når denne pandemien er over kommer behovet for å samles om en felles opplevelse på teateret til å være større enn noensinne.

Se «Onkel Vanja» live her fra klokken 19.30. Teaterstykket vil også sendes live 30.12, på samme tid.

Vaktmesterens julekonsert

I tillegg kan du også i dag strømme «Vaktmesterens julekonsert» live. Her står skuespiller Knut Erik Engemoen på scenen sammen med musikerne Helge Lilletvedt og Johanne Mjøs. Den musikalske julefortellingen tar utgangspunkt i Alf Prøysens sangskatter.

Se «Vaktmesterens julekonsert» live her.