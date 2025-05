– Alt i boka kjentes mer direkte på scenen

«Kvit, norsk mann» av Brynjulf Jung Tjønn ble i forrige uke nominert til Heddaprisen for beste scenetekst. Forfatteren mener at dikt ofte egner seg på scenen.

– Det var veldig spesielt å sjå teksten på scena. Huy spelar jo meg, noko eg ikkje hadde reflektert over på førehand. Alt som står i boka kjennest enda meir direkte når det blir spelt ut på scena, skriver forfatter Brynjulf Jung Tjønn i en epost til Bok365.

I forrige uke fortalte Oliver Lovrenski om hvor sterkt han synes det var å se sin egen roman-historie bli fortalt som teater på scenen. Teaterstykket basert på hans debutroman «Da vi var yngre» ble i forrige uke ble nominert til to Heddapriser.

Samtidslyrikk på scenen

Også teaterstykket basert på Tjønns kritikerroste diktsamlig, «Kvit, norsk mann», ble nominert til en Heddapris.

– Eg blei sjølvsagt overraska og glad. Å bli nominert til Heddaprisen er ei stor anerkjenning. «Kvit, norsk mann» har som diktsamling vunne både Kritikerprisen, Ungdommens kritikerpris og Nynorsk litteraturpris. At teksten også no er nominert til Heddaprisen for beste scenetekst, viser at tekst for scene kan vere ulike ting, uttrykker Tjønn.

Redaktør i Scenekunst, Julie Rongved Amundsen, mener imidlertid at det er blitt for mange scenetekster basert på bestselgende bøker. Hun fortalte i forrige uke at hun ønsket at flere tekster ble skrevet for scenen.

Tjønn som er nominert til beste scenetekst for «Kvit, norsk mann», mener at samtidslyrikk gjør seg på scenen.

– Ei av mine store teateropplevingar dei siste åra er Solaris korrigert av Øyvind Rimbereid på Det Norske Teatret.

Benyttet teksten slik den var

Tjønn var lenge usikker på om han skrulle skrive dikt eller dramatikk da han jobbet med den prisbelønte teksten.

– Eg skreiv dei første tekstane til «Kvit, norsk mann» i starten av 2020, men visste då ikkje kva dette skulle bli. Var det dikt? Eller dramatikk? Skulle eg utvide til ein roman?, forteller han.

Høsten 2021 ble han husdramatikar ved Dramatikken hus, og var fortsatt i tvil om hvordan han skulle ferdigstille prosjektet.

– Samtidig skriv eg ganske likt når det gjeld dikt og dramatikk: Eg prøver å skrive ganske nakent og opent, der regissør og skodespelarar skal få kunstnarisk fridom til å iscenesette teksten. I løpet av 2022 arbeidde eg meir og meir med manuset med tanke på at det skulle bli diktsamling, og «Kvit, norsk mann» kom ut september 2022 på Cappelen Damm, forteller han.

Tjønn, som er en allsidig forfatter og også har vært leder av Den norske Forfatterforening, ble kontaktet av flere teatre som ønsket å dramatisere «Kvit, norsk mann».

– Vega scene og Den Nationale scene var mest konkrete og eg følte at dei verkeleg ville satse. Eg byrja å sjå på korleis eg kunne dramatisere «Kvit, norsk mann». Men saman med regissør Maren E. Bjørseth og skodespelar Huy Le Vo, fann vi ut at teksten skulle vere slik som han var, forteller han og legger til:

– Eg er veldig glad for måten det kunstnariske teamet gjorde «Kvit, norsk mann» om til teater på. Maren og Huy har gjort ulike grep for å løfte teksten opp på scena. Og det er ein kraftprestasjon av Huy å bære dette stykket som einaste skodespelar. Musikken og opptreden til artisten Kim Dürbeck gir ein ekstra dimensjon.