– Se på det svenske strømmemarkedet

«Frykt og avsky i norsk bokbransje»: Åpne kanaler fører ikke til monopol, mener Jørn Lier Horst & Co, som slår kontant tilbake i VG.

Forfatter-krigen om strømming ruller videre. Først rykket en forfatter-septett, anført av Jørn Lier Horst, ut i VG og beskyldte storforlagene for maktmisbruk og trenering. Deretter kontret et forfatter-firkløver (Gunnar Staalesen, Helene Uri, Anne Holt og Roy Jacobsen) i samme avis, og mente Horst & Co kun var ute for å mele sin egen kake og opptrådte usolidarisk.

Les også: Lyd og ulyd i bokbransjen

«Egne teorier og skrekkscenarioer»

Nå får de svar tilbake: «Beskyldninger, egne teorier og skrekkscenarioer om Spotify, skaper kun forvirring. Når det kommer til hvordan bokens digitale framtid vil se ut, ligger de mest relevante svarene i det svenske strømmemarkedet», skriver de syv forfatterne Jørn Lier Horst, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larsen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland i VG.

Les også: Duket for showdown

De syv sier seg helt enige med sine forfatterkolleger i at man må forhindre å ende opp med én strømmegigant med monopol, men at veien å gå «ikke er å gi fripass for at storforlagene skal få utnytte sin kontroll på verdikjeden og bruke forfatterne som brikker.»

De understreker også at både Strawberry Publishing og forfatterne støtter opp under den såkalte normalkontrakten i norsk bokbransje. Begge forfatterforeningene støtter også de syv forfatternes syn på hvor de gamle lydbokrettighetene hører hjemme.

Les også: Lydbok-leven i Sherwoodskogen

Konkurrerer på brukervennlighet

«Look to Sweden», synes altså å være mottoet til Horst & Co. De understreker at åpne kanaler – altså alle forlag leverer til alle strømmetjenester – enn så lenge ikke har ført til noe monopol:

«Nordens største strømmetjeneste for lydbøker, Storytel, fikk et godt og tidlig forsprang før noen andre konkurrenter. Har de nå monopol? Nei, tvert imot. I Sverige er det fire aktører (Storytel, BookBeat, Nextory, Bokus Play) – to flere enn vi har i Norge. Har den åpne konkurransen presset prisene på abonnementene ned, slik våre forfatterkollegaer er redd for? Nei. Prisene har steget jevnt siden de startet. De konkurrerer ikke på pris, men på brukervennlighet.»