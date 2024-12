Lar talerstolene få skinne

LYRISK: I 2019 sender Erlend Berge 10 bilder på e-post til Frode Grytten for å høre om han vil skrive tekster til bildene hans. Nå, fem år senere, har samarbeidet blitt en bok.

I 2018 utga Erlend Berge (f. 1984) boka Sjå, eg kjem snart! (Vårt Land) Her fotograferte han bedehus. I høstens aktuelle bok, Kjære alle saman (Verbum), har han derimot latt talerstolene få skinne.

– Dei står på ungdomshus, Folkets hus og kommunehus. Ein gang i året er dei midtpunktet i bygda, pynta med bjørkeris og norske flagg. Husker dei dei store orda? Kjenner dei at tida spring i frå dei? Føler dei på dødsangst og einsemd? Og er dette mogleg å fotografere?



Erlend Berge og Frode Grytten:

Kjære alle saman Lyrikk/foto

Verbum

165 sider

Erlend Berge sender en mail til Frode Grytten, og hører om han vil skrive tekster til en eventuell bok. Han er med. De neste åra sender Berge bilder, og han får tekst i retur. Berge sier det har vært en sann glede å sitte med tekstene og bildene for seg selv.

– Eg har lest, ledd og grått. Men nå er det fint å få dei ut i verda. Eg trur ikkje eg hadde fullført dette prosjektet utan at Frode Grytten ville vera med og det ville ikkje blitt ei bok utan Grytten sine tekster. Grytten evner å sjå og løfte fortellingene i fotografiene med opne tekster som sparkar i alle retninger.

Berge ønsker å fortelle hva Norge har vært, og hva Norge er i dag. Å fange et tidsbilde, om bevegelsene som har formet landet og ideene som former Norge nå som individualisering, sekularisering og digitalisering.

– Dette er også ein dokumentasjon på vår samtid. Eller samtidsarkeologi som fotograf Espen Tveit kalla ei av fotobøkene sine. Kva er det som står att etter oss? Korleis ser det norske demokratiet ut i dag?

Berge mener flere talerstoler er satt bort og glemt, og at de nå venter på bedre tider. Samtidig innrømmer han at han har gitt dem menneskelige egenskaper.

– For meg pustar, sloss og applauderer talarstolane. Dei har levd eit langt liv, dei er tidsvitne, dei er fulle av historier, og med Frode Gryttens tekster blir talarstolane besjela og vekka til live. Nå talar dei endeleg tilbake til oss. Kva vil dei fortelja?

Dagbladets anmelder, Jon Rognlien, gir boka terningkast seks. Han skriver:

Disse montasjene, denne metoden, pirrer tilskueren/leseren til å tenke seg hva som kan ha vært sagt på disse talestedene, med famlende, nervøse, skråsikre, arrogante, hjelpeløse enkeltmennesker som skal samle oppmerksomheten fra like bortkomne tilhørere som kanskje tenker på alt annet enn det taleren tror hen formidler.

Denne boka er i det hele tatt et smålåtent storverk som jeg blar og blar i og aldri blir lei. Bedre kunne det ikke vært! Om ikke dette blir årets gavebok, vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte.

Frode Grytten (f.1960) fikk i høst Bibliotekets litteraturpris for romanen Den dagen Nils Vik døde. For samme bok fikk han i fjor dessuten Brageprisen. Han har også vunnet Rivertonprisen og Nynorsk litteraturpris. Bøkene hans er oversatt til 17 språk.

Til denne adventsøndagen henter vi et tidsbilde fra høstens bok.

talarstolen bjeffar

talarstolen føder

talarstolen kvittar seg med alle ungane

talarstolen et søppel

talarstolen et lik

talarstolen er full av liggesår

talarstolen angrip med lysande auge

dei gamle talarstolane, dei unge talarstolane

talarstolane flyktar over fjellet

talarstolane samlar seg på torg og i parkar

talarstolane virrar rundt som ein flokk med bikkjer

talarstolen tyt

talarstolen kokar over

talarstolen har 40 i feber

talarstolen overmannar oss

dei løgnaktige talarstolane, dei sannferdige talarstolane

talarstolen slåst

talarstolen kjempar

talarstolen flyttar verda

Frode Grytten