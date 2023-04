Satser på påskekrim

Denne påsken lanserer Aschehoug to egenproduserte krimserier: Påskekrim fra Nesbø og en true crime om Kripos.

– Det er utrolig gøy å lage disse lyddramaene. Det startet nesten som et eksperiment med «Sjalusimannen», og ble en så vellykket prosess og spennende serie, at vi har kjørt på med det som nå to år senere er blitt en serie med fem lyddramaserier, sier Nina Stensrud Martin, lydsjef i Aschehoug.

«Svart Springer» er årets påskekrim for øret, av Jo Nesbø. Hovedrollene spilles av Nicolai Cleve Broch, Gard B. Eidsvold og Agnes Kittelsen. I rollen som sjakk-ekspert får du høre Torstein Bae og som alltid dukker forfatteren selv opp i en rolle du ikke har hørt ham i før.

Thriller i to akter

Tidligere lyddramaserier er «Sjalusimannen», «Rotteøya», «London» og «Sikadene», alle basert på Jo Nesbøs noveller. I fjor gikk «Sikadene» av med seieren i den prestisjetunge prisutdelingen for «Årets lyddesign» under Prix Radio. Alle dramaene kan høres i Fabel, i tillegg til at de siste tre er tilgjengelig hos Podimo.

– Manusadapsjonene til lyd blir til i tett samarbeid med Jo. Så caster vi de ulike karakterene og spiller inn dramaene med skuespillerne, delvis i studio og delvis på location. Så går det videre til lyddesign før vi kan dele det med verden, sier Stensrud Martin.

Årets påskekrim, «Svart Springer», er en thriller i to akter. Der møter lytteren den profesjonelle leiemorderen Lukas, som har skalkeskjul som psykolog som spesialiserer seg på hypnose. Vi er i en verden der korrupsjon har overtatt samfunnet og styres av konkurrerende karteller. Kartellene bruker leiemordere til å kvitte seg med rivalenes skarpeste hjerner. Lukas gjør det svært godt i leiemordbransjen, og drives av et behov for hevn etter tapet av sin kone og sønn. En dag lokkes han i en dødelig felle av den psykopatiske og mer erfarne leiemorderen Gio. Vil Gio drepe Lukas fordi han utkonkurrer ham som leiemorder, eller er han sjalu fordi Lukas har tatt fram han elskerinnen Judith? Som i et spennende sjakkparti må Lukas spille alle sine brikker rett for ikke å dø i Gios felle.

True crime fra innsiden av Kripos

Aschehoug lyd har også en true crime ute før påske. I podkastserien «Operasjon Hybris» har de i over tre år fulgt en internasjonal operasjon fra innsiden av Kripos. Det er første gang noen har fått følge en Kripos-etterforskning så tett, og se deres bruk av skjulte metoder.

– Vi har fått en helt unik tilgang til en av norgeshistoriens største narkotika-etterforskninger, og fulgt etterforskerne som jakter på noen av Europas mest hardbarka kriminelle. Som i flere av våre produksjoner tar vi utgangspunkt i verk av våre forfattere, og løfter fram en dokumentarisk fortelling eller kronologi som gjør seg godt for lyd. Operasjon Hybris er basert på boka Skyggejakt av Malin Stensønes, som også er forteller i podkastserien, sier Nina Stensrud Martin, lydsjef i Aschehoug.

I podkastserien på seks episoder får lytterne følge jakten på bakmennene som forsyner gjengmiljøene i Oslo med narkotika. Storstilt smugling, grov vold og bestillingsdrap er noe av det de norske politifolkene skal bekjempe. «Operasjon Hybris» kan høres i Fabel og i Podimo.