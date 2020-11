«Sammen om en trygg bransje»

Skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen har i dag hatt et felles møte for å diskutere tiltak for å motvirke seksuell trakassering i litteraturbransjen.

«Vi har et etisk ansvar for å trygge bransjen for alle, og i løpet av kort tid ​vil vi kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen og revidere og synliggjøre retningslinjene ved seksuell trakassering«, skriver organisasjonene i en pressemelding.