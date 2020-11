Shakespeare and Co risikerer konkurs

Den legendariske bokhandelen i Paris ber om hjelp for å hindre stengte dører.

Den ikoniske engelskspråklige bokhandelen, plassert langs Seinen i Paris, har bedt kundene om hjelp for å komme seg gjennom en vanskelig tid. Som følge av Frankrikes corona-nedstenging trues bokhandelen av nedleggelse. Dette etter betydelige tap i omsetning.

30. oktober gikk Frankrike inn i ny lockdown. Alle ikke-essensielle butikker har måttet stenge dørene for andre gang på sju måneder. I en epost til kundene oppfordret derfor bokhandelen kundene om å kjøpe bøker for å hjelpe bokhandelen overleve.

«Salget har falt 80 prosent siden første lockdown i mars, og vi har nå brukt opp alle sparepengene våre», skrev butikksjef Sylvia Whitman.

Overveldene respons

Etter eposten ble sendt ut forteller Whitman om en overveldende respons. Svært mange ønsker å hjelpe Shakespeare and Company til å komme seg livberget gjennom pandemien.

Hun har med dette fått inn rekordmange online-bestillinger. Hele 5000 bøker ble bestilt forrige uke, sammenliknet med hundre på en normal uke.

Støtten kommer fra mange hold og kanter – blant annet fra den tidligere franske presidenten Francois Hollande, som sent forrige uke besøkte bokhandelen for å vise sin sympati.

Mange parisere har kontaktet Whitman, både for å donere penger, men også for å dele sine minner fra bokhandelen. Whitman forteller om historier fra folk som ble kjærester i bokhandelen, til de som har overnattet mellom bokhyllene.

Friends of Shakespeare and Company

Den brede støtten er kanskje ikke så overraskende, ettersom bokhandelen ofte blir beskrevet som verdens mest berømte uavhengige bokhandel. Shakespeare and Company ble grunnlagt av Sylvia Beach i 1919, og ble raskt et møtested for mange berømte forfattere, som Ernest Hemingway, T.S. Eliot, F. Scott Fitzgerald, og James Joyce. Det var også bokhandelen som i 1922 utga Joyces Ulysses.

Bokhandelen har gjennomgått harde tider tidligere, blant annet under den store depresjonen etter børskrakket i 1929. I sitt forsøk på å nok en gang sikre dens eksistens lar Sylvia Whitman seg inspirerer av hvordan bokhandelen den gang håndterte krisen. I 1929 startet nemlig Sylvia Beach «Friends of Shakesspare and Company», hvor folk kunne donere penger til bokhandelen. Denne utveien er nå atter operativ.