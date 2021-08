Saabye-stipendet 2021 til Jovanovic

Debutant Bruno Jovanovic mottok i dag Saabye-stipendet 2021 for romanen "Etter hvert vil øynene venne seg til mørket". Prisutdeler Lars Saabye Christensen omtaler boken som "en fininnstilt kraftdemonstrasjon".

Saabye-stipendet ble opprettet i forbindelse med Lars Saabye Christensens 60-årsdag i 2013 og deles ut til en av fjorårets skjønnlitterære debutanter på Cappelen Damm. Stipendet deles ut hver høst og er på kr 25.000,-.

Årets mottaker (f. 1990) er født i Tuzla, Bosnia-Hercegovina, vokste opp i Arendal og er bosatt i Oslo.

«En kraftdemonstrasjon»

Saabye sa blant annet følgende om Jonvanovic debut:

«Litteraturen kan være ubehagelig og oppløftende på samme tid. Kanskje litteraturen er på sitt beste akkurat da. Det dreier seg om et særlig samspill mellom uttrykk og inntrykk, altså et kunstnerisk kraftfelt som leseren kan ta del i, og som i seg selv er en fryd, det er ganske enkelt språkets uforlignelige energi som settes i spill. Etter hvert vil øynene venne seg til mørket er en roman som har en slik udiskutabel kvalitet. Når man har kommet til slutten, har faktisk øynene, leserens, vendt seg til dette mørket, og man legger merke til et lyspunkt: fortellerens skadeskutte mor og Filip, kjæresten hans, møtes endelig for første gang. Men også dette er et øyeblikk som nærmest står og skjelver, slik jeg-fortellerens, som er uforvarende vitne til det samme, også skjelver, og romanens rystelse forplanter seg straks til leserens hjerte.»

Jovanovic ble også nominert til årets Tarjei Vesaas’ debutantpris for debutromanen.