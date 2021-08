Amalie Skram-prisen 2021 til Ali

Amalie Skram-prisen 2021 går til Sumaya Jirde Ali.

Amalie Skram-prisen tildeles en norsk, kvinnelig, skjønnlitterær forfatter som skriver i Amalie Skrams ånd. I år har Amalie Skram-selskapet besluttet å tildele Sumaya Jirde Ali prisen.

«En viktig stemme»

Juryen skriver i sin begrunnelse at Jirdes litteratur «bringer nye insikter»:

«Sumaya Jirde Alis forfatterskap er en høylytt og krevende protest, det er såre erfaringer, og balanserte, kloke betraktninger. Jirde Alis tekster, hennes poesi så vel som hennes prosa og essay, rykker oss ut av våre behagelige, vante forestillinger. Hun tvinger oss til å se en annen virkelighet og livserfaringer som er ukjente for mange av oss. Jirde Alis litteratur bringer nye innsikter og åpner for en dypere forståelse, slik god litteratur skal gjøre.»

Videre skriver juryen at Ali er en viktig stemme i det norske litteraturlandskapet:

«Som Amalie Skram, gir Sumaya Jirde Ali stemme til de undertrykte, de umyndiggjorte og de marginaliserte. Som Skram, våger hun å utfordre dominerende oppfatninger, og som Skram, har hun fått kjenne på hva det koster å kritisere det etablerte. Gjennom sine tekster krever Jirde Ali et videre rom for å ytre seg som minoritet, og som Skram er hun nådeløs i dette kravet. Ved å sloss for et større ytringsrom gjennom litteraturen, skapes nye innsikter, og, kan vi håpe, større forståelse og mer solidaritet. Jirde Ali er en viktig stemme i det norske litterære landskapet, som hun er det i samfunnsdebatten.»

Deles ut på Skrams bursdag

Amalie Skram-prisen er vært delt ut årlig siden 1994, og blir utdelt på Skrams fødselsdag, 22. august. I år er det 175 år siden Skram ble født, og prisutdelingen vil finne sted på et arrangementet i Litteraturhuset i Bergen, søndag klokken 19.00. Der blir det også et bokbad med prisvinneren. I tillegg til diplom illustrert av kunsteren Ingri Egeberg består prisen av et reisestipend à kr. 25.000, sjenerøst sponset av Sparebank 1, SR-Bank i Bergen.

Tidligere vinnere av Amalie Skram-prisen er: Liv Køltzow, Bergljot Hobæk Haff, Bjørg Vik, Herbjørg Wassmo, Cecilie Løveid, Marit Tusvik, Eldrid Lunden, orunn Ystaas, Linn Ullmann, Cecilie Enger, Ragnhild Nilstun, Mirjam Kristensen, Tove Britt Karin Larsen, Hanne Ørstavik, Merete Morken Andersen, Toril Brekke, Margaret Skjelbred, TNilsen, Merethe Lindstrøm, Karin Fossum, Vigdis Hjorth, Helga Flatland, Gøhril Gabrielsen, Marit Eikemo, Aasne Linnestå, Inghill Johansen og Brit Bildøen.