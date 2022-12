Rundet én milliard avspillinger

J.K Rowlings Harry Potter-bøker er lyttet til i mer enn én milliard timer i Audible.

Det er syv år siden Harry Potter-bøkene ble gjort tilgjengelig på Audible. Nå er serien lyttet til i mer enn én milliard timer. Det er 1 millliard timer fordelt på alle syv bøkene i serien globalt, både på engelsk, fransk, tysk, japansk, italiensk, latin-amerikansk spansk og spansk.

For å sette det litt i perspektiv: Det tar 117 timer å lytte til alle syv bøkene uforstyrret. En milliard timer tilsvarer 1.14 millioner år.

– En enestående milepæl

– Den evige populariteten og umettige appetiten for Harry Potter-lydbøkene på Audible er både smimlende og samtidig ikke overraskende. Disse unike og elskede historiene tar leserne med på en audiovisuell magisk reise. Vi er beæret over å kunne bringe Harry Potter til lyttere over hele verden, gjennom vårt samarbeid med Pottermore, sier Diana Dapito, innholdssjef ved Audible.

Pottermore Publishing er den globale utgiveren av Harry Potter-serien og Fantastic Beasts-serien, så vel som andre lydbøker og e-bøker fra trollmannsverdenen.

– Det fortsetter å forbløffe og glede oss at allslags lyttere har gitt lydbøkene en permanent plass i livene sine. De originale lydbok-innlesingene er elskede versjoner av disse utrolige historiene, så vi la mye kjærlighet i arbeidet med å remastre dem fra CD til strømming, for å sikre den beste lydkvaliteten og opplevelsen for nye generasjoner av lyttere, sier Jennie McCann, administrerende direktør i Pottermore Publishing. Hun legger til:

– Vi er takknemlig for at Audible tar disse ikoniske innspillingene og gjør dem godt tilgjengelig, og feirer sammen med dem denne ekstraordinære og enestående milepælen.

Populære også i Norge

I Norge er det Storytel som bringer Harry Potter-lydbøkene ut til publikum, gjennom samarbeid med Pottermore.

På Storytels topplister er det alltid flere Harry Potter-bøker å finne, men siden Storytel ikke har lov å dele konkrete lyttertall, er det vanskelig å vite nøyaktig hvor mange timer norske lyttere har tilbragt i trollmannsverdenen. Men et lite innblikk gir Storytel-sjef, Håkon Havik:

– Harry Potter-lydbøkene er blant de aller mest lyttede i Storytel Norges historie, sier han.