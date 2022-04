Kortlistet til Bookerprisen

Jon Fosse og "Eit nytt namn" er blant finalistene til Den internasjonale Bookerprisen, sammen med blant andre nobelprisvinner iOlga Tokarczuk.

For en snau måned siden ble det kjent at Jon Fosse var blant de nominerte til Den internasjonale Bookerprisen – igjen. Han ble også nominert for første bok i Septologien. Nå er det klart at Jon Fosse klarer «cut’en» denne gang og er inne blant de seks utvalgte på shortlisten til årets pris med A New Name, utgitt på Fitzcarraldo Editions, oversatt av Damion Searls (originalt Eit nytt namn, Samlaget). Dette er den tredje og avsluttende boka i Septologien – en bok som også sikret ham Kritikerprisen tidligere i år.

På kortlisten finner vi også vinneren av Nobelprisen i litteratur 2018, Olga Tokarzcuk.

Kortlisten til The 2022 International Booker Prize:

Mieko Kawakami: Heaven

Claudia Piñero: Elena knows

Jon Fosse: A New Name: Septology VI-VII

Geetanjali Shree: Tomb of Sand

Olga Tokarczuk: The Book of Jacob

Bora Chung: Cursed Bunny

– Overraska og glad

Den internasjonale Bookerprisen deles ut til den beste skjønnlitterære boka oversatt til engelsk. Vinneren får 60 000 pund.

«Jon Fosse delivers both a transcendent exploration of the human condition and a radically ‘other’ reading experience – incantatory, hypnotic, and utterly unique», står det å lese på Bookerprisens hjemmeside.

Da nominasjonen tidligere ble kjent uttalte Fosse:

– Eg er overraska og glad over nominasjonen. Lista over dei nominerte til prisen er imponerande.

Prisvinneren kåres 26. mai.