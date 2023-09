Rival roser Kagge

Fredag publiserte BOK365 tall som viste betydelig vekst i omsetningen for Kagge Forlag i første halvår. Også Bonnier viser markant fremgang med over 30 prosent vekst.

— Selvfølgelig er vi glade for egen suksess, men det er også gledelig at andre utfordrere som Kagge får det så bra til. Jeg er imponert, sier Bonniers forlagssjef Alexander Henriksen.

Kagge kunne i første halvår bokføre en omsetning som var hele 50 prosent høyere enn etter samme periode i fjor. Dette i et allmennmarked som falt med 0,8 prosent i første halvår.

— Den betydelige veksten i Kagge og Bonnier viser at det er rom for utfordrere i det norske bokmarkedet. Det kan få mastodont-forlagene opp på tærne og bidra til fornyelse og vitalitet for bøker og bransjen som helhet. Her vil jeg også nevne Frisk Forlag i Stavanger som ytterligere en spenstig utfordrer, kommenterer Henriksen.

— Hvordan summerte første halvår seg for Bonner Norsk Forlag?

— Vi har opplevd en eventyrlig vekst i det skjønnlitterære segmentet. Det er nok å kaste ett blikk på bestselgerlistene hvor vi i denne perioden har hatt ganske god dominans. Videre har vi kunnet bokføre en vekst for e-bøker og lydbøker på over 30 prosent.

— Matcher dere tallene fra Kagge?

— Vi har en del høyere omsetning en Kagge. Dermed betyr veksten på 30 prosent mye i kroner og øre. Dette kommer godt med når vi investerer for videre vekst.

— Hvordan tegner bokhøsten?

— Vi har nå fullt fokus på å forankre porteføljen for sakprosa, samt bredde profilen for barn og ungdom. Dette er arbeid som ikke er gjort over natten, men vi er i full gang og håper se snarlige resultater.

