Ridder Trond

I dag ble tidligere NFFO-generalsekretær Trond Andreassen slått til ridder av 1. klasse.

Hans Majestet Kongen har utnevnt tidligere NFF(NFFO)-generalsekretær Trond Andreassen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Trond Andreassen mottar utmerkelsen for sin innsats for sakprosa og faglitteratur. Dekorasjonen ble overrakt ved et arrangement i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings lokaler i Uranienborgveien tidligere i dag.

Da han overlot roret til sin etterfølger Tore Slaatta i 2015, hadde Trond Andreassen vært ansatt som generalsekretær i NFF (nå NFFO) siden 1986 (med et toårs opphold, hvor han var ansatt i Universitetsforlaget) og sluttet som generalsekretær 30 år etter at han først gikk inn i stillingen.

Eventyrlig vekst

Han kunne da se tilbake på en årrekke med eventyrlig vekst for NFF/NFFO, som tidoblet medlemstallet under hans «regjeringstid». Andreassen gikk deretter over i stillingen som internasjonal sekretær i foreningen fra årsskiftet.

Trond Andreassen er også kjent som forfatter av det litteratursosiologiske verket Bok-Norge, en innføring i norsk bokbransje som har kommet i flere utgaver.