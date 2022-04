Boklista: Boka «alle» vil lese nå

På Boklista for pocket- og billigbøker finner vi en bok vi ikke har sett på Boklista tidligere.

Omstendighetene til tross, den ukrainske forfatteren Serhij Zjadans bok, Anarchy in the UKR, har fått en ny vår. Romanen ble oversatt av Dagfinn Foldøy og utgitt på Pax i 2017. De har nå trykket den opp igjen. Zjadan er fra det mye omtalte Luhansk, og Anarchy in the UKR er den første boka oversatt fra ukrainske til norsk.

Handlingen i Anarchy in the UKR utspiller seg på en roadtrip gjennom det postsovjetiske Ukraina. Sindre Hovdenakk i VG skrev nylig en anmeldelse av romanen der han oppfordret folk til å lese den («Les denne boken fra Ukraina NÅ!»), og det ser det ut til at mange har gjort.

Debutanter

Ellers er flere norske debutanter kommet inn på listene.

På Boklista for barnelitteratur har debutanten Victor Nordahl funnet veien opp til tredjeplass. Forfatteren har ifølge NTB arbeidet med tegneserierboka Revefarmen (Egmont Kids) i ti år, han synes det er stas at den nå er ute.

– Å endelig holde boka i hendene første gang var som en drøm gikk i oppfyllelse, uttalte Nordahl i et intervju med NTB i går.

Lars Ellings bok Fyrstene av Finntjern (Oktober) og Rune Bergs Nesten sanne historier om Rune Lisbeth Berg (Tiden) har kommet inn på tredje- og niendeplass på Boklista for skjønnlitteratur, ellers er det intet nytt under solen. Valerié Perrins Å vanne blomster om kvelden (Cappelen Damm) og En nasjon i sjakk (Vigmostad & Bjørke) er fortsatt i tet.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – voksen – Uke 12 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 11 2 Johan Høst En nasjon i sjakk Vigmostad Bjørke 2 8 3 Lars Elling Fyrstene av Finntjern Oktober Ny 1 4 Michel Houellebecq Tilintetgjøre Cappelen Damm 3 4 5 Cilla & Rolf Börjlind Den barmhjertige samaritan Gyldendal 6 2 6 Kurt Aust m.fl. Påskekrim 2022 Bonnier 5 5 7 Santa Montefiore En tidløs kjærlighet Bonnier 4 3 8 Åsa Larsson Fedrenes misgjerninger Gyldendal 7 7 9 Rune Berg Nesten sanne historier om Rune Lisbeth Berg Tiden Ny 1 10 Katrine Wessel-Aas Emmas bok Pitch forlag 9 7 11 Kristina Ohlsson Isbryter Gyldendal 12 6 11 Guzel Jakhina Zulejkha åpner øynene Cappelen Damm 10 9 13 Linn Ullmann Jente, 1983 Oktober 8 19 14 Anita Østerbø Skammens mødre Vestland 11 10 15 Ilja Leonard Pfeijffer Grand Hotel Europa Gyldendal 14 7

Boklista for generell litteratur – voksen – Uke 12 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Tale Maria Krohn Engvik Helsesista: Våg å være voksen Cappelen Damm Ny 1 2 Halvor Bakke / Ingunn Anvik Våre hagerom Pitch forlag Ny 1 3 Øystein Pettersen Helt konge! Gode dager 3 11 4 Isak Dreyer / Synnøve S. Fallmyr Isak: En hardbarka jævel Bonnier 1 2 5 Lars H. Kvam Påskequiz 2022 Gyldendal 7 5 6 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 2 33 7 Vegard E. Sande Aschehougs store påskequiz 2022 Aschehoug 9 3 8 E. Iversen / E. Aasmul Påskequiz: 1500 spørsmål for hele familien Vigmostad Bjørke 6 3 9 Trine Aalborg Påskequiz 2022 Bonnier 9 4 9 Marit O. Bromark Påskequiz 2022 Cappelen Damm 11 3 11 Janne Haaland Matlary Demokratiets langsomme død Kagge 4 3 12 Dennis Asbjørnsen Spiselig hage Aschehoug 5 5 13 Maria Nordrum m.fl. Beredskapshagen Manuskript Inn på nytt 2 14 Magnus Nordmo Den lille boken som kurerer sterk angst Frisk 15 2 15 H. A. Hjelmås / T. Steinsland Klompelompe: Turstrikk 2 J.M. Stenersens Forlag 13 5 15 Tanis Gray Harry Potter: Magisk strikking: 2 Gyldendal Ny 1

Boklista for barne- og ungdomsbøker – Uke 12 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jørn Lier Horst Operasjon Ninja: Detektivbyrå nr. 2 Bonnier 1 7 2 Malin Falch Portaltreet: Nordlys: 5 Egmont Kids Media 2 7 3 Victor Nordahl Revefarmen: Ville poter: 1 Egmont Kids Media Ny 1 4 Trygve Skaug Hvis jeg var statstminister Cappelen Damm Ny 1 5 Kaveh Rashidi Hvorfor vokser det ikke hår på tunga? Cappelen Damm 4 4 6 Camilla Brinck Mysteriet med hullet i veggen: Musse & Helium: 1 Cappelen Damm 3 7 7 Påskequiz: For barn: 6-12 år Zeppelin 8 3 8 Sam Taplin Lyder ved sjøen: Trykk og lytt Gyldendal 5 5 9 T. V. Vikstvedt / A-S. Thomassen Barnas påskenøtter Gyldendal 9 2 10 Lisa Aisato (ill.) Min første sanglekebok Gyldendal 7 7 11 Jørgen Stamp (ill.) Natta, Fantus! Vigmostad Bjørke Ny 1 12 Camilla Brinck Jakten på gullosten: Musse & Helium: 2 Cappelen Damm 6 7 13 Kristin Storrusten Barnas egen påskequiz Vigmostad Bjørke 13 2 14 Camilla Brinck Eventyret i Lindrizia: Musse & Helium: 3 Cappelen Damm 12 7 15 Harriet Muncaster Isadora Måneblomst møter tannfeen Vigmostad Bjørke Ny 1

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 12 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 1 5 2 Jo Nesbø Sjalusimannen og andre fortellinger Aschehoug 2 6 3 M. Hjorth / H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug 3 2 4 Serhij Zjadan Anarchy in the UKR Pax Ny 1 5 Lucinda Riley Den savnede søsteren Cappelen Damm 4 12 6 Cilla & Rolf Börjlind Frossent gull Gyldendal 5 5 7 Jan-Erik Fjell Ringmannen Bonnier 6 6 8 Romy Hausmann Elskede barn Cappelen Damm 7 12 9 Kristina Ohlsson Stormvakt Gyldendal 8 8 10 Tom Egeland Sølvmyntene Bonnier 9 5 11 Sven Petter Næss Skyldig Aschehoug 15 2 11 Marian Keyes Rachel er tilbake Cappelen Damm Ny 1 13 Jay Shetty Tenk som en munk Cappelen Damm 14 7 14 Monica Isakstuen Mine venner Gyldendal 10 5 15 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 11 40

E-boklista – Uke 12 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 5 22 2 Jan-Erik Fjell Ringmannen Bonnier 4 16 3 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 2 11 4 Lars Elling Fyrstene av Finntjern Oktober Ny 1 4 Cilla & Rolf Börjlind Den barmhjertige samaritan Gyldendal 1 2 6 Johan Høst En nasjon i sjakk Vigmostad Bjørke 3 8 7 Åsa Larsson Fedrenes misgjerninger Gyldendal 6 7 8 Kristina Ohlsson Stormvakt Gyldendal 9 12 9 Tom Egeland Sølvmyntene Bonnier 11 14 10 Santa Montefiore En tidløs kjærlighet Bonnier 8 3 11 Kristina Ohlsson Isbryter Gyldendal 13 7 12 Tove Alsterdal Rotvelte Gyldendal 14 3 13 Rune Berg Nesten sanne historier om Rune Lisbeth Berg Tiden Ny 1 14 Jo Nesbø Sjalusimannen og andre fortellinger Aschehoug Ny 1 15 Linn Ullmann Jente, 1983 : roman Oktober Inn på nytt 18