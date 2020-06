Res Publica hasteutgir Ivan Krastevs « Fremtida er her nå», som omhandler verden etter coronaen.

– Res Publicas profil er at våre bøker skal anspore til debatt – og fremtiden for Europa etter pandemien, er det vi må diskutere nå!, sier salgs- og markedssjef Gine Jonassen og forlagssjef Gerd Johnsen.

På knappe fire uker har Res Publica kjøpt, oversatt og sendt ut Ivan Krastevs Fremtida er her nå.

– Som et lite forlag kan vi raskt bestemme oss og iverksette en utgivelse. Dette var også mulig da boken er kort, og at vi hadde dyktige Alexander Leborg til å oversette, Andreas Brekke som satte i gang med omslaget som vi syns ble kjempefint, og Ingeborg Ousland som har satt boken på kort tid, forteller Johnsen.

Selv om den knappe tidshorisonten er en slags rekord hos forlaget, er det ikke første gang de har kastet seg rundt for et bokprosjekt:

– I 2019 gjorde vi et lignende stunt med utgivelse Abortkamp-maktkamp, som var en samling tekster skrevet som reaksjon på regjeringens varslete endring av abortloven. Den hadde Susanne Kaluza som redaktør og det prosjektet tok vel seks uker fra ide til ferdig bok – nettopp som et innlegg i en pågående debatt.

– Lett å selge bok med engasjement

– Hvorfor alt dette oppstyret rundt Krastevs bok i redaksjonen deres?

– Ja, vi legger aldri skjul på vår begeistring for våre utgivelser – og denne boken føltes bare som helt rett bok til rett tid. Så når alt klaffer med forfatter, bok og timing på tema – da er det lett å selge bok og budskap med engasjement, forteller Johnsen.

Redaksjonen har vært begeistret for Krastevs tidligere bøker, og da et nytt manus kom inn kastet de seg over det.

– Salgs- og markedssjef Gine Jonassen leste først, og ble så begeistret at vi alle sammen leste på en kveld og neste dag la vi inn et bud. Mens vi ventet på aksept for budet kontaktet vi oversetter og designer som så sto klar når vi fikk tilslaget. Og Fritt Ord fikk en søknad om støtte til utgivelsen fra oss som de hastebehandlet og ga så raskt og positivt svar, noe vi er veldig takknemlig for. Så var det å sende ut informasjon til bokhandel – og både Ark, Norli, Tanum og Tronsmo tror som oss at dette er en bok mange vil kjøpe og lese, og tok inn boken. Så nå gleder vi oss til å se boken ute i butikk!

Ikke en spådom eller manifest

Forlaget mente det var viktig å få Krastevs budskap ut til leserne så fort som mulig:

– Pandemien er et «pågående samfunnseksperiment vi alle er deltakere i», mener Ivan Krastev. Krastev diskuterer hva vi kan lære av koronakrisa, før han formulerer sju paradokser om den politiske situasjonen i dag og for årene som kommer.

Boken omhandler verden som følger etter pandemien. Og uten å røpe for mye, forteller Krastev selv hva vi har i vente:

«Denne tynne boken (i realiteten et essay) er ikke en spådom om hvordan verden vil se ut etter pandemien, og den er heller ikke et manifest som sier hvordan den verdenen bør se ut. Dens eneste ambisjon er å analysere koronakatastrofen som et nytt fenomen, fundamentalt annerledes enn de foregående tre krisene [terror, finans- og flyktningkrise].

Krastev er klar på at dette ikke er en bok om verden, men om Europa.

«Koronakrisen er et globalt fenomen i ordets mest bokstavelige forstand. Den vil trolig ramme den tredje verden spesielt hardt; FNs matvareprogram har advart om at antallet mennesker truet av akutt mangel på mat og sult kan være doblet innen utgangen av 2020, 27 til 265 millioner mennesker. Vi står kanskje overfor en bølge av politiske og militære konflikter. Vi bør forvente nye migrasjonsbølger. Men det er i Europa pandemien vil få de mest radikale politiske konsekvensene; den utfordrer selve grunnlaget det europeiske prosjektet er bygget på, nemlig at gjensidig avhengighet er den sikreste garantisten for trygghet og velstand.»