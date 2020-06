Protesterer på bokbåt-nei

Henning Bergsvåg, Gunnar Staalesen, Stig Holmås og flere vestlandsforfattere er lei seg for at Bokbåten Epos blir nedlagt.

I går ettermiddag vedtok fylkestinget i Vestland å legge ned bokbåt-tilbudet med 50 mot 65 stemmer. Det var ventet. Flertallet besto av Ap, SV, Sp, KrF og MDG.

«Peak 2020 – Rødt og Frp vil redde bokbåten», skrev bibliotekar Thomas Brevik, som har kjempet for arbeidsplassen sin i lang tid.

Bokbåten har gått i rute siden 1959, og siden 1963 er det nåværende båt, Epos, som har brakt bøker, opplesninger, teater og annen formidling ut til anløp hvor det ikke er bibliotek og hvor den er blitt hilst velkommen. Tilbudet har vært truet flere ganger inn på 2000-tallet. Nå er det over.

Forfatter Gunnar Staalesen advarte politikerne i sin kronikk i Bergens Tidende:

«Bokbåten er et flytende kulturhus som kommer helt frem til der du bor, med plass til innendørs arrangementer, både for barn og voksne, som ingen trang bokbuss noen gang kan erstatte, om det skulle bli bevilget penger til disse. Antallet bokbusser i Hordaland er redusert fra tolv til fire i løpet av årene, noe som ikke lover godt for nyetableringer.»

Ut av SV

Poeten Henning H. Bergsvåg melder seg ut av SV etter vedtaket.

«Etter 61 års drift ble bokbåten vedtatt nedlagt av blant annet SV som jeg er medlem av. Det er så tanketomt og mot alle de prinsipper jeg tror på at jeg knapt kan tro det. Mens byene flommer over av kulturtilbud og dyre kulturhus skal altså ikke barn i distriktene få beholde denne båten. Håper virkelig at det kommer en alternativ løsning på andre siden av disse skamløse politikerne. Og ja, jeg har sendt en mail og meldt meg ut av partiet. Heldigvis fins det et annet alternativ på venstresiden som står med æren i behold i denne saken.» skriver han på facebook.

2 x skam

«For en skam», konkluderer veteranen Stig Holmås. Forfatterkollega Atle Hansen skriver at «Eg tykkjer det er ei stor skam at partiet eg er medlem i skal vere med på eit slik vedtak. Bokbåten er eineståande og verneverdig. I staden skal det kanskje komma bokbussar, kva trur dei det vil kosta?»

Tekstallianse, en regional litteraturorganisasjon, kom med flere forslag til politikerne i et innlegg i går .

2,4 millioner?

Leder Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening skrev følgende i skuffelsens øyeblikk i går:

– Vestland fylkesting har gjort eit skuffande vedtak og sett strek over eit av dei flottaste og mest særprega bibliotek- og kulturtilboda i Noreg. Ein rammar dei som bur mest utsett til, medan erstatningane som blir nemnt truleg vil styrkje bibliotektilboda i sentrum av kommunane.

Korleis veit fylkeskommunen at tenesta vil koste 2,4 millionar dersom dei faktisk ikkje har hatt ho på anbod? Sjølv om fylkeskommunen til vanleg ikkje har ansvar for vanlege bibliotektenester, er det heilt vanleg at fylkeskommunen organiserer mobile bibliotektenester som eit spleiselag med kommunane.