Raja vant innleser-pris

Under kveldens Storytel Awards ble Abid Raja tildelt prisen i «Åpen klasse: Innlesing av egen bok».

– Det legges ned en utrolig innsats i produksjonen av norske lydbøker, og vi synes det nå var på tide med en egen pris for å anerkjenne innleserne som her står helt sentralt. Vi er også imponert over det store engasjementet publikum har vist i avstemningen frem mot dagens prisutdeling. Dette gjenspeiler det store engasjementet som i dag finnes for lydboken, sier konstituert administrerende direktør i Storytel, Ludvig Johansen.

Prisutdelingen Storytel Awards er allerede etablert i både Danmark, Sverige, Finland og Island. Og i kveld gikk den av stabelen for første gang her til lands.

Det ble kåret vinnere i seks klasser, nemlig krim og spenning, sakprosa, underholdningsromaner, barne- og ungdomsbøker samt åpen klasse – for innlesing av egen bok.

De skjønnlitterære innleserne

Prisene i de skjønnlitterære klassene var først ut.

I klassen «Krim og spenning» var det Ivar Nergaard som ble kåret til vinner. Han har blant annet vært innleser på bøkene til John Le Carré og Riverton-vinner Torkil Damhaug.

I klassen «Romaner» var det Anderz Eide som stakk av med prisen, mens det var Hedda Munthe som ble tildelt Storytel Awards i klassen «Underholdningsromaner». Eide står blant annet bak innlesingen av Jon Fosses Eit nytt namn, mens Munthe står bak Lucinda Rileys lydbøker.

Storytel-prisen for årets barnebokinnleser gikk til Silje Hagrim Dahl. Hennes stemme har blant annet vært å høre på Nelly Rapp-bøkene, så vel som Bjørn F. Rørviks Bukkene Bruse og Ingunn Aamondts Pulverheksa.

Raja sendte hilsen

Sakprosa-innleserne ble også hedret. Storytel-prisen for årets sakprosainnleser gikk til Trude Eker, som blant annet har lest inn Ann Appleaums Demokratiets svanesang.

Det var også en sakprosabok som stakk av med prisen i «Åpen klasse».

Den var viet til innlesere av egen bok, og det var Abid Raja som vant prisen, for sin innlesing av biografien Min skyld (Cappelen Damm).

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å lese inn min egen bok, for jeg har aldri gjort noe liknende før og tenkte at det umulig kunne gå bra. Men jeg er glad for at forlaget mitt insisterte på at jeg skulle teste det ut, og at de pushet meg så hardt for at resultatet skulle bli så bra som det ble, sa Raja i sin takketale.

Takketalen ble holdt digitalt da Abid Raja selv var i Nairobi i Kenya på en konferanse med det internasjonale nettverket for parlamentarikere IPPFoRB, som jobber for å fremme religionsfrihet over hele verden. Raja benyttet anledningen til å trekke paralleller til boka og samtidig komme med en oppfordring.

– Menneskerettigheter, ytringsfrihet, religionsfrihet og frihet generelt er noe som angår oss alle, og å jobbe for det er noe av det aller viktigste vi gjør.