Sultprisen til Skaranger

Maria Navarro Skaranger ble i dag tildelt Sultprisen for 2023.

– Jeg er ydmyk og stolt over å bli tildelt denne prisen, og over at juryen mener skrivearbeidet mitt er viktig og av kvalitet. Jeg er veldig heldig som blir løfta fram på denne måten. En sånn pris gir en forfatter ro og tid til å skrive, jeg skal bruke hver eneste krone for hva det er verdt, sier prisvinneren selv.

Maria Navarro Skaranger er født i 1994 og er fra Oslo. Debutromanen hennes, Alle utlendinger har lukka gardiner, ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris 2015. I 2018 utkom den kritikerroste romanen Bok om sorg (Fortellingen om Nils i skogen). For denne ble Skaranger tildelt Osloprisen 2018 og EUs litteraturpris 2020. Hun fikk også Bjørnsonstipendet i 2019. Hennes tredje roman, Emily forever, utkom i 2021.

«Et eminent yngre forfatterskap»

Prisen har vært utdelt av Gyldendal siden 1998, og skal tildele «et eminent yngre forfatterskap» uavhengig av hvilket forlag forfatteren er tilknyttet. Prisen deles ut annet hvert år fra 2015, og er på 250 000 kroner.

Legatstyret består av: Kaja Schjerven Mollerin, Knut Ameln Hoem, Bernhard Ellefsen, Ingrid Nielsen og Aage Storm Borchgrevink.