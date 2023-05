Prix Voltaire til Mazin Lateef Ali

Den irakiske forleggeren Mazin Lateef Ali er tildelt Prix Voltaire for 2023.

Mazin Lateef Ali var grunnlegger og forlegger av det Baghdad-baserte forlagshuset Dar Mesopotamia, og var spesielt kjent for å utgi et svært mangfoldig register av bøker – blant annet om det jødiske miljøet i Irak. 21. Januar 2020, ble han kidnappet og har vært savnet siden.

Det var Lateef’s sønn, Abdulmoahimen Mazin Lateef, som tok i mot prisen, og prispengene på 10 000 sveitsiske franc, på vegne av faren.

– Mazin Lateefs engasjement til det litterære fellesskapet og ytringsfriheten i Irak burde være en inspirasjon for oss alle, sa Kristenn Einarsson, WEXFO-sjef og leder for IPAs Freedom to Publish- komite. Han la til:

– Vi ber de som har kidnappet ham, om å frigi ham uskadd.

Spesialpris utdelt posthumt

I tillegg ble Prix Voltaire Special Award utdelt. Den ble tildelt den avdøde barnebokforfatteren og poeten, Volodymyr Vakulenko, hvis levninger ble funnet i en massegrav i Ukraina i november.

– Volodymyr Vakulenko er et symbol på den grusomme kulturelle ødeleggelsen den russiske hæren bedriver i Ukraina. Vi minnes ham og feirer historiene og diktene han etterlot, før han ble tatt fra oss for tidlig, sa Einarsson.

Deles ut årlig

Prix Voltaire er den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA) sin ytringsfrihetspris.

Prisen deles ut årlig til en kandidat som har utvist stort mot i sin kamp for ytringsfriheten. Det er IPAs ytringsfrihetskomité, ledet av Kristenn Einarsson, som fungerer som jury for prisen.

Prisen ble opprettet i 2005, under navnet Freedom to Publish Prize. I 2016 endret prisen navn til IPA Prix Voltaire, etter den franske filosofen som var en stor forkjemper for ytrings- og religionsfrihet.