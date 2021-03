Rolf Jacobsen (1907-1994) er ikke bare en av Hedmarks fremste diktere, han er en av Norges viktigste. På Hedmarken har det likevel lenge vært slik at mange føler de må velge mellom Jacobsen og Hans Børli.

Levi Henriksen har skrevet artig om knivingen et sted på den fine hjemmesiden til foreningen Rolf Jacobsens venner. Henriksen sammenligner med valget mellom Beatles og Rolling Stones: – Alle vet man må velge ett av bandene, og da selvfølgelig helst Stones. Men når det kommer til valg mellom de to dikterne, konkluderer Henriksen at det ikke lar seg gjøre – i alle fall ikke for ham.

Og visst er det vel slik: Man kan like Beatles og Rolling Stones akkurat like mye.

Til Palmesøndagen finner vi fram et av Rolf Jacobsens fineste dikt om menneskets forhold til skaperverket.

Riktig god påske!

Pusteøvelse

Hvis du kommer langt nok ut

får du se solen bare som en gnist

i et sluknende bål

hvis du kommer langt nok ut.

Hvis du kommer langt nok ut

får du se hele Melkeveiens hjul

rulle bort på veier av natt

hvis du kommer langt nok ut.

Hvis du kommer langt nok ut

får du se Universet selv,

alle lysår-milliardenes summer av tid,

bare som et lysglimt, like ensomt, like fjernt

som juninattens stjerne

hvis du kommer langt nok ut.

Og ennu, min venn, hvis du kommer langt nok ut

er du bare ved begynnelsen

– til deg selv.

Rolf Jacobsen

Rolf Jacobsen, Pusteøvelse (Gyldendal, 1975)

Les også Hans Børli: Marsvår