Vil bli kundens bestevenn

BRANSJEFOLK: 1,3 millioner venner er smått imponerende. De skal Gustav Eddy Larsen og Ark bli enda bedre kjent med i tiden som kommer.

– Det ligger store uutnyttede muligheter når vi har 1,3 millioner Ark-venner. Det å kunne være med på å videreutvikle Ark sin markedsposisjon med dette som et utgangspunkt blir utrolig spennende, sier Gustav Eddy Larsen, ny markedssjef i Ark. Skjønt, helt ny er han ikke – Larsen har vært med i kjeden siden senhøsten i fjor, og er i ferd med å bli godt varm i trøya.

Med seg inn i kjeden har han over 20 års fartstid i media og kommunikasjonsbransjen: Hjemmet Mortensen forlag, A-Pressen (Amedia), Schibsted, Adform, Dagbladet/Aller Media, og som siste stoppested før Ark: Head of Performance Marketing hos HTS BeSafe.

Må ikke misbruke relasjonen

Før han ble headhuntet til sin nye jobb, kjente han selv kjeden gjennom å være Ark-venn og kunde.

– At de lå så langt framme rundt innovative løsninger for kunder og lesere ble jeg veldig positivt overrasket over. Men det er fremdeles en vei å gå, Her kommer vi også med mange spennende nyheter framover, lover Gustav Eddy Larsen.

– Noe konkret du vil røpe her og nå?

– Det kommer vi tilbake til, men bærebjelken er at vi må være ordentlig gode venner. Vi må være flinke til å kartlegge kjøpemønstre og bli enda mer målrettet på å gi folk det de vil ha. Stikkordet er personlig tilpasning. Når man har så mange Ark-venner og så mange gode produkter, kan det være fristende å kjøre en ekstra henvendelse, et ekstra tilbud, eller en ekstra kampanje. Det kan virke mot sin hensikt, og vi kan da bli oppfattet som masete og irrelevante for kunden. Man skal ikke misbruke venne-relasjonen.

Krever ny innsikt

– Den gode kundeopplevelsen handler også om få de forskjellige plattformene, nett og butikk, til å spille sammen. Vi har profilert oss som bokhandelkjeden for folk flest, mens Norli har valgt å gå mer i dybden på noen områder. Det er en Ark-posisjon jeg er komfortabel med. Å få være med på å videreutvikle Ark sin markedsposisjon med dette som et utgangspunkt, er spennende, sier Gustav Eddy Larsen.

Nå har Arks nye markedssjef også unnagjort sin aller første Mammut:

– Det har vært en god opplevelse, og viser at det fremdeles er trøkk i Mammutsalget. Årets salg har kanskje vært ekstra kjærkomment for kundene, i en tid hvor lommeboka er blitt mer slunken.

Foreløpige data fra Bokhandlerforeningen viser at særlig krim- og barnebøker har gått unna.

– Hva tror du blir hovedutfordringene for bokhandelen i tiden som kommer?

– Det er slett ikke noe enkelt spørsmål å svare på. Det å bevare den gode kundeopplevelsen og treffe nye målgrupper, krever ny innsikt. Da må man tørre å utfordre og lære på veien.