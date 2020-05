Pulitzerpris til Kagge

Disse titlene blir like misvisende hvert år, men redaktør Anja Gustavson feiret Colson Whiteheads bok "Nickel-guttene" på hjemmekontor og i Teams-møte.

– Jeg feiret med litt ekstra steamet melk i morgenkaffen, men om vi hadde vært på kontoret, ville det blitt champagne i god Kagge-tradisjon, sier redaktør Anja Gustavson.

– Nickel-guttene ville vært den mest naturlige oppfølgeren til Den underjordiske jernbanen. Begge sier noe om de mørke sidene i USAs historie, men Whitehead er en forfatter som liker å ta store hopp til nye skrivestiler. Han har skrevet en zombieroman også, i tillegg til å skrive om sin egen, privilegerte bakgrunn i det fargede USA. Han kommer fra høyt utdannede foreldre og dette har han snakket om flere ganger, sier hun.

– Hvilken blir den neste dere oversetter?

– Jeg håper han har en ny roman vi snart kan kaste oss over, sier Gustavson.

Kagge Forlag har også utgitt Intuisjonisten, som var hans debutbok i USA.

Inn blant de største

Pulitzerprisen er noe av det største USA har å by på av pris. «Honoring excellence in journalism and the arts since 1917», som det står på hjemmesiden. Romanvinnerne er det ikke noe å si på: Ernest Hemingway, Saul Bellow, Junot Diaz, William Faulkner, Richard Ford, Harper Lee, Toni Morrison, Norman Mailer, Cormac McCarthy, Annie Proulx, Philip Roth, Elizabeth Strout, John Kennedy Toole, Herman Wouk og John Updike er blant dem. Se hele listen her.

Colson Whitehead fikk sin andre Pulitzerpris i New York i natt. Han vant også for Den underjordiske jernbanen i 2017. Kun tre andre forfattere har fått prisen to ganger: William Faulkner, John Updikte og Boots Tarkington.

De andre litterære vinnerne

Drama: A Strange Loop, av Michael R. Jackson.

Historie: Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America, av W. Caleb McDaniel.

Biografi: Sontag: Her Life and Work, av Benjamin Moser.

Poesi: The Tradition, av Jericho Brown

Generell nonfiction (to vinnere): The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America, av Greg Grandin

og The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care, by Anne Boyer (Farrar, Straus and Giroux)

Svarte gutters kår

Nickel-akademiet er en institusjon og vennene Elwood og Turner havner der. Systemet er grotesk og de som gjør opprør forsvinner gjerne ut bakveien. Elwood og Turner gjør valg som skal bli skjebnesvangre, og som skal få betydning flere tiår framover i tid.

Slik sto det i presseskrivet da Nickel-guttene ble sendt ut til markedet i fjor. Kagge Forlag hadde fanget opp Colson Whiteheads bemerkelsesverdige gjennombruddsromanen Den underjordiske jernbanen, og siden da er Whitehead, sammen med Jesmyn Ward og Ta-Nehsi Coates, blitt en del av en ny generasjon som skriver om strukturell og historisk rasisme fra nye ståsteder og sin tid.