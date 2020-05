Semmingsen blir agent

Inga Semmingsen er ansatt som ny litterær agent i Oslo Literary Agency.

– Det er med stor glede at jeg igjen får bli en del av Norges største og viktigste agentur med de beste forfatterne landet har å by på. O L A sin suksess de siste årene viser at verden ikke bare trenger, men også vil ha, norsk litteratur. Jeg gleder meg til å være en del av dette eventyret videre, sier Semmingsen.

Inga Semmingsen er ansatt som ny litterær agent i Oslo Literary Agency, med hovedansvaret for sakprosa, krim og underholdningslitteratur.

Semmingsen kommer fra stillingen som forlagsredaktør for oversatte barne- og ungdomsbøker i Aschehoug Forlag hvor hun har jobbet siden 2013. Hun er utdannet journalist og har lang erfaring som kulturjournalist i blant annet VG, Dagsavisen og NRK Dagsrevyen. Semmingsen har også erfaring fra rettighetsarbeid fra tidligere Aschehoug Agency.

– Vi er utrolig stolte og glade for å ha fått Inga med på laget. Hun har jobbet i agenturet tidligere og vist at hun har alle de kvalitetene et litterært agentur kan ønske seg, sier rettighetssjef Even Råkil.