Norsk tidsskriftforening har kåret Prosa til årets tidsskrift.

– Norske tidsskrift er alt for lite kjente, og fortjener at flere oppdager og leser dem. Derfor vil vi hedre de som utmerker seg. Tidsskriftene har artikler og innhold du ikke finner andre steder. De er premissleverandører til den offentlige samtalen og ofte de som sparker i gang viktige debatter, sier Bente Riise, generalsekretær i Norsk tidsskriftforening.

Årets tidsskrift 2023 er tildelt Prosa. Juryens begrunnelse lyder slik:

Årets tidsskrift 2023: Prosa

Redaktør: Merete Røsvik. Grafisk design: Johanne Hjorthol. Nettdesign: Anyone



«Årets vinner presenterer sakprosafeltet på en slik måte at både de store linjene og enkeltaktørene kommer tydelig fram. Hverdagen til så ulike grupper som skyggeforfattere, frilanskritikere og fribyforfattere opplyser oss om viktige temaer som habilitet når båndene er tette, hvordan nye formater påvirker sakprosaen, og ikke minst noe av det mest grunnleggende: Hva gjør en tekst god? Hva er egentlig en bok? Alt fra NOU-er til true crime legges under lupen, og solide bokanmeldelser trekker opp dagens mest aktuelle konfliktlinjer. I tillegg gjør layout og tekst av høyeste kvalitet lesingen til en fornøyelse. Det er tydelig at denne redaksjonen vil noe. Prosa er årets tidsskrift.»

Prosa er et uavhengig, allmennkulturelt tidsskrift om norsk og oversatt sakprosa, opprettet i 1995. Utgiver er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, og magasinet utkommer med seks nummer i året.

Øvrige tidsskriftpriser

Det ble også delt ut priser til følgende tidsskrifter:

Tidsskriftet Michael: Pris for språk og formidling

Redaktører: Professor Erlend Hem, professor em. Øivind Larsen, professor em. Magne Nylenna. Grafisk design: Unni Fjærestad, Aksell



«Prisen for språk og formidling gis til et fagtidsskrift som evner å formidle sitt tema langt ut over egne målgrupper. Årets vinner presenterer en herlig blanding av allment interessante tema, og gjør det i en konsis og godt redigert form. I 2022 undersøker tidsskriftet om Norge tar ansvar for egen legedekning, om kommunene klarer å levere kvalitet i kommunehelsetjenestene, det borer i legerollen og avslutter med den fantastiske fortellingen om folkeopplyseren Dr. Sopp. I tillegg anmelder tidsskriftet hele 44 bøker dette året. Prisen for språk og formidling går til tidsskriftet Michael.»

Vagant: Pris for design og layout

Redaktør: Audun Lindholm. Grafisk designer: Andreas Töpfer



«Vagant har et design man blir glad av. Tidsskriftet har et gjennomgående lekent og sprudlende uttrykk som samtidig presenterer stoffet dønn seriøst. Typografien er solid og har fine detaljer, og skrifttypene er både friske og leservennlige. Designeren har gjennomillustrert alle utgaver av tidsskriftet med glimrende tegninger som skaper helhet og en egen rytme gjennom sidene. Fargebruken er finstemt, og papiret er godt for øyet og godt å holde i hånda. Prisen for design, layout og typografi går til overflødighetshornet Vagant.»

Norsk Shakespearetidsskrift: Pris for faglig formidling og evnen til å nå egen målgruppe

Redaktør: Therese Bjørneboe. Grafisk design: Elin Mejergren. Nettdesign: Ramsalt



«I en tid der dekningen av teater og dramatikk blir svakere i allmennmediene, blir tidsskriftets rolle viktigere. Den kunnskapen og kompetansen som preger Norsk Shakespearetidsskrift er dyrket fram gjennom en mangeårig idealisme, og i 2022 sto tidsskriftet sterkere enn noen gang – ikke minst som et bindeledd mellom norsk og utenlandsk scenekunst. Dramatikk er øyeblikkets kunst. Derfor er den offentlige samtalen viktig, og dette er et tidsskrift som våger å mene. Norsk Shakespearetidsskrift får prisen for faglig formidling og evnen til å nå sin egen målgruppe.»

Vinduet: Åpen klasse

Redaktører: Simen V. Gonsholt og Ola Innset. Illustratør: Oscar Grønner

«Når ett av våre eldste litteraturtidsskrift blir et rent nettidsskrift, vekker det juryens oppmerksomhet. Historien er full av eksempler på tidsskrifter som har snublet i overgangen, men her har vi et som har klart det. I likhet med papirutgaven har nettutgaven et godt design med gjennomført god og bevisst bildebruk, og en dyktig fast illustratør. Leseopplevelsen er god også i det nye formatet. Det er lett å finne fram mellom seksjonene, og vi tilbys et rikholdig, om ikke komplett, arkiv tilbake til første lederartikkel fra 1947. Vinduet har satt kursen videre, og vi følger spent med. Prisen for åpen klasse går til det digitale Vinduet!»

Prisutdeling neste uke

Prisene blir delt ut av Norsk tidsskriftforening, med støtte fra Norsk Journalistlag og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Juryen har bestått av: Andreas Wiese, skribent, Vidar Røeggen, Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet, Ellen Krystad, redaktør i Gyldendal Akademisk, Maria Astrup, grafisk designer og illustratør, Shazia Majid, journalist og kommentator i VG.

Prisutdelingen finner sted torsdag 30. mars på Litteraturhuset i Oslo.